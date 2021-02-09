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В России включили упакованную воду в систему обязательной маркировки

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ включило упакованную воду в перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение подписано 6 февраля и размещено на официальном портале правовой информации.

Речь идет об упакованной воде, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Согласно документу, срок введения обязательной маркировки этой продукции будет определен по результатам эксперимента.

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Как сообщалось, эксперимент по маркировке упакованной воды начался 1 апреля 2020 года и должен завершиться 31 марта 2021 года. На днях правительство предложило продлить его до 1 июня 2021 года с тем, чтобы обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки.

Согласно пояснительной записке к соответствующему проекту постановления правительства, положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования соответствующего нормативного документа. Таким образом, постановление правительства об утверждении правил маркировки упакованной воды может вступить в силу с 1 сентября 2021 года, а его проект необходимо внести в правительство до 1 мая 2021 года.

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Пока цифровая маркировка распространяется только на непродовольственные товары. Маркировка стартовала в РФ с меховых изделий. С 1 июля 2020 года действует обязательная маркировка сигарет и папирос, лекарственных средств и обуви. С 1 октября была введена маркировка духов и туалетной воды, фотоаппаратов и ламп-вспышек, с 1 ноября - шин и автопокрышек, с 1 января 2021 года - товаров легкой промышленности.

В 2021 году начнется обязательная маркировка молочной продукции. Кроме того, запланированы эксперименты по маркировке пива и биологически активных добавок к пище.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). Соглашение о ГЧП в маркировке было подписано с ЦРПТ в 2019 году на 15-летний срок. За это время инвестиции компании в проект составят 220 млрд рублей. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код (без учета НДС).

Целью маркировки декларируется борьба с нелегальным оборотом.

Россия

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