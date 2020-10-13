Путин поручил провести эксперимент по маркировке пива и слабого алкоголя

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить проведение экспериментов по маркировке упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и с учетом их результатов принять решение о введении обязательной маркировки этих товаров.

Срок исполнения поручения – 1 апреля 2021 года, ответственный – глава правительства Михаил Мишустин.

Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

В сентябре в ходе совещания президента с членами правительства глава Минпромторга Денис Мантуров озвучил предложение ввести маркировку алкогольной продукции, начав с пива. Минпромторг предлагал маркировать алкоголь федеральными специальными и акцизными марками с использованием радиочастотных меток (Radio Frequency IDentification, RFID).

Как сообщается на сайте Кремля, Путин также поручил правительству до 1 декабря проработать вопрос оказания организациям мер поддержки в форме субсидирования процентных ставок по займам на приобретение программно-аппаратных комплексов для нанесения маркировки.

В настоящее время проект цифровой маркировки охватывает 12 товарных групп. В обязательном режиме маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь, лекарства, фототовары и парфюмерия. С ноября вступят в силу требования обязательной маркировки шин. С января 2021 года маркировка станет обязательной для некоторых товаров легкой промышленности и молочной продукции.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ – совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). Соглашение о ГЧП в маркировке было подписано с ЦРПТ в прошлом году на 15-летний срок. За это время инвестиции компании в проект составят 220 млрд рублей. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код (без учета НДС).