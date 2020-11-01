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В России стала обязательной маркировка шин и автопокрышек

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В России вводится обязательная маркировка шин и автопокрышек. С 1 ноября все производители обязаны выпускать только маркированные шины, обязательна подача в Государственную информационную систему (ГИС) сведений о вводе продукции в оборот. Эти требования распространяются и на импортеров.

Оптовые компании, работающие напрямую с импортерами и производителями, должны передавать в ГИС сведения о движении маркированных шин. Розничные компании также должны передавать данные в ГИС (сканировать коды маркировки на контрольно-кассовой технике).

Маркировка шин вводится в три этапа. На первом этапе возможна продажа немаркированной продукции в обычном порядке На втором этапе, с 15 декабря, продажа шин допускается исключительно в маркированном виде, но разрешено хранение немаркированных шин. С 1 марта 2021 года хранение шин допускается только в маркированном виде.

"Рынок входит в маркировку поэтапно: сначала вовлекаются производители и крупные импортеры, за ними в маркировку входят компании оптового и розничного звена", - сказал "Интерфаксу" руководитель товарной группы "шины" ЦРПТ Кирилл Волков.

По его словам, в настоящее время в системе насчитывается уже более 7,5 тысячи участников. До 1 ноября было промаркировано более 17 млн шин, в оборот введено более 5,5 млн маркированных шин.

Типовым решением для отрасли стало нанесение кода на этикетку, которая крепится на шину.

Маркировка стартовала в РФ с меховых изделий. С 1 июля действует обязательная маркировка сигарет и папирос, лекарственных средств и обуви. С 1 октября была введена маркировка духов и туалетной воды, фотоаппаратов и ламп-вспышек. С 1 января 2021 года вводится маркировка некоторых товаров легкой промышленности, с 20 января - молочной продукции.

Оператором системы маркировки в России является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). Соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в маркировке было подписано с ЦРПТ в прошлом году на 15 лет. За это время инвестиции компании в проект составят 220 млрд рублей. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код (без учета НДС).

Целью маркировки декларируется борьба с нелегальным оборотом.

ЦРПТ

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