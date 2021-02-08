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Экспортеры зерна намерены полностью выбрать квоту

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Экспортеры зерна намерены полностью выбрать квоту и в дальнейшем вернуться к обсуждению возможности обнуления экспортных пошлин, сообщил журналистам председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"В следующих сезонах при изменении ценовой ситуации и достижении баланса интересов всех участников зернового рынка мы планируем обсуждать с правительством возможность обнуления пошлины", - сказал он.

Минсельхоз в конце минувшей недели распределил квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн. Она будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Квота распределялась по историческому принципу, в числе тех, кто получил доли в ней - 234 компании.

В рамках квоты будет действовать экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она будет повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта будут введены пошлины на экспорт кукурузы (25 евро) и ячменя (10 евро за тонну).

8 февраля премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением ввел плавающую пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень со 2 июня 2021 года. Она будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов.

Как заявил Зернин, механизм плавающей пошлины необходим для стабилизации внутренних цен на зерно, обеспечение продовольственной безопасности страны имеет приоритет перед экспортом.

"Рынку нужна предсказуемость и четкие правила игры. Мы их получим после подписания соответствующего постановления. Мы уверены, что это не отразится на динамике экспорта зерна", - сказал он.

Хроника 27 января 2020 года – 08 февраля 2021 годаЭкономический кризис
Эдуард Зернин Союз экспортеров зерна Михаил Мишустин Минсельхоз

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