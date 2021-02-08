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Производители мяса увидели пользу в ограничении экспорта зерна

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ограничение экспорта зерна из России позволит производителям мяса избежать сокращения производства и сохранить приемлемы уровень рентабельности, считает руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Он отметил, что при этом важно учесть интересы не только животноводов, но и производителей зерна.

По его словам, меры регулирования детально обсуждались со всеми отраслевыми союзами, которые отмечали, что вжано пройти нынешний сложный период на мировых аграрных рынках как можно спокойнее.

В 2021 году ожидается рост производства основных видов мяса и сохранение стабильных цен. "Наша цель - продолжить вектор на увеличение потребления мяса и мясопродуктов", - отметил он.

"Но при принятии решений по регулированию рынка важно сохранить привлекательность не только животноводства, но и растениеводства, чтобы эта отрасль могла продолжать технологическую модернизацию, внедрять современные цифровые технологии управления производством, закупать необходимую сельхозтехнику и оборудование. Интересы растениеводства должны быть максимально учтены, так как она является основой продовольственной безопасности нашей страны", - подчеркнул Юшин.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев считает, что применение пошлины позволит установить комфортный для животноводов уровень цен на зерно, который при этом будет приемлем и для самих производителей зерновых, сохранит возможности для развития и наращивания объемов производства.

С 15 февраля по 30 июня в России будет действовать пошлина на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн. Экспортная пошлина на пшеницу составит 25 евро за тонну. С 1 марта она будет повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта будут введены пошлины на экспорт кукурузы (25 евро) и ячменя (10 евро за тонну). Эти пошлины будут действовать до 1 июня.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении плавающей пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень со 2 июня 2021 года. Срок ее не ограничен.

Хроника 27 января 2020 года – 08 февраля 2021 годаЭкономический кризис
НМА Сергей Юшин Минсельхоз Михаил Мишустин Юрий Ковалев

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