Цены на подсолнечное масло продолжают бить рекорды

Масло с начала года подорожало на 9%

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - На прошлой неделе цены на подсолнечник и подсолнечное масло в России снова обновили рекорды, следует из еженедельного мониторинга "СовЭкона".

По итогам прошлой недели цены на подсолнечник выросли на 1 325 рублей, до 42 725 рублей за тонну (без НДС), на подсолнечное масло - на 2 825 рублей, до 95 500 рублей за тонну (с НДС).

"Оба показателя являются рекордными. Рынок укрепляется на фоне продолжающегося роста мировых цен на растительные масла и возобновления активных закупок сырья маслозаводами", - объяснили авторы доклада.

"СовЭкон" уточняет, что мировые цены на растительные масла активно растут после резкой коррекции во второй половине января. С начала года соевое масло подорожало на 4%, с январских минимумов - на 8%. Рынок поддерживает активный импортный спрос, тревоги из-за урожая сои в Южной Америке и рост цен на нефть.

На этом фоне экспортные цены на российское подсолнечное масло выросли с начала года на 9%, до $1 270 за тонну. Дополнительную поддержку росту цен оказали опасения о введении экспортной пошлины на экспорт масла из России.

"Эти же опасения привели к кратковременному, но резкому падению цен на масло и подсолнечник на внутреннем рынке в декабре. Со второй половины января рынок несколько успокоился, а маслозаводы начали активно возвращаться на рынок подсолнечника. За последние несколько недель многие из них повысили цены на 3 000-5 000 рублей за тонну и более", - говорится в обзоре.

В краткосрочной перспективе "СовЭкон" ожидает продолжения роста рублевых цен на подсолнечник. "Можем увидеть и дальнейший рост цен на масло, но для этого нужен новый виток укрепления экспортных котировок. Риск введения экспортной пошлины несколько снизился, но остается далеким от нулевого", - считают эксперты.