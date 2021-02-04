В ООН зафиксировали рекордный скачок мировых цен на продовольствие

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие в январе резко выросли и достигли максимума с июля 2014 года. Цены на пшеницу повысились, в том числе и из-за ожидания ограничений экспорта из России, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен в январе составил 113,3 пункта, что на 4,3% выше, чем в декабре 2020 года.

Индекс цен на зерновые по сравнению с декабрем повысился на 7,1%, чему способствовало резкое повышение международных цен на кукурузу (на 11,2%). По сравнению с январем 2020 года кукуруза подорожала на 42,3%. "Это объясняется дальнейшим сокращением предложения на мировом уровне на фоне больших объемов закупок со стороны Китая и ожиданий меньшего, чем предполагалось ранее, объема производства и запасов в США. Повлияла также временная приостановка лицензий на экспорт кукурузы в Аргентине", - поясняется в обзоре ФАО.

Цены на пшеницу повысились на 6,8% под влиянием активного мирового спроса и ожидаемого сокращения объемов продаж со стороны РФ из-за повышения экспортной пошлины на пшеницу. Росту цен на рис способствовал устойчивый спрос со стороны стран Азии и Африки.

Индекс цен на растительные масла в январе вырос на 5,8% и достиг самого высокого уровня с мая 2012 года. "Причиной этому стали меньшие, чем ожидалось ранее, объемы производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии из-за избыточного количества осадков и сохраняющейся нехватки трудящихся-мигрантов, а также продолжительные забастовки в Аргентине, которые привели к сокращению экспортного предложения соевого масла", - говорится в обзоре.

Индекс цен на сахар по сравнению с декабрем вырос на 8,1% "на фоне высокого мирового импортного спроса и опасений в связи с сокращением предложения в результате ухудшения видов на урожай в ЕС, России и Таиланде и на фоне более засушливой, чем обычно, погоды в Южной Америке", сообщает ФАО. Росту международных цен на сахар также способствовало повышение цен на сырую нефть и укрепление бразильского реала.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 1,6%, что объясняется активными закупками со стороны Китая в преддверии празднования Нового года по лунному календарю на фоне сезонного сокращения экспортных поставок из Новой Зеландии.

Индекс цен на мясо превысил декабрьский показатель на 1%, чему способствовал активный мировой импортный спрос на мясо птицы, особенно из Бразилии, а также ограничение производства и экспорта из ряда европейских стран в связи со вспышками гриппа птиц.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.