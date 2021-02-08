Эксперимент по маркировке воды продлят до 1 июня

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство решило продлить эксперимент по маркировке питьевой воды до 1 июня 2021 года, говорится в пояснительной записке к проекту постановления, размещенному на сайте regulation.gov.ru.

Эксперимент начался 1 апреля 2020 года и должен завершиться 31 марта 2021 года. Чиновники объяснили перенос сроков завершения тестирования тем, что нужно обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки.

Положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования соответствующего нормативного документа, говорится в проекте. Таким образом, постановление правительства об утверждении правил маркировки упакованной воды может вступить в силу с 1 сентября 2021 года, а его проект необходимо внести в правительство до 1 мая 2021 года.