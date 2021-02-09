Автодилер "Рольф"начал подготовку к возможному IPO

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший российский автодилер ООО "Рольф" начал подготовку к возможному проведению IPO и будет ждать возможности для этого, сообщила "Коммерсанту" гендиректор компании Светлана Виноградова.

Сейчас компания является эмитентом облигаций, которые обращаются на "Московской бирже".

Ранее Виноградова говорила, что "Рольф" ждет роста чистой прибыли по МСФО за 2020 год в 2,3 раза к 2019 году, несмотря на снижение продаж на фоне пандемии COVID-19 и локдауна. По ее словам, годовая выручка группы ожидается на уровне 243 млрд рублей, что выше показателя 2019 года на 2%. Чистая прибыль, как ожидается, вырастет на 132%, до 9,1 млрд руб. Показатель EBITDA, согласно прогнозу, составит 15,9 млрд рублей (+70% к 2019 году).

"Соотношение долг/EBITDA будет около единицы, но вот это как раз цифра, которая точно будет меняться, хотя не сильно", - отмечала гендиректор "Рольфа".

Официальные данные финансовых результатов "Рольфа" по МСФО за 2020 год будут опубликованы в апреле, точность озвученного прогноза Виноградова оценила в 98-99%.

"По продажам новых автомобилей в 2020 году у нас получилось 79 800 штук (-13% к 2019г), автомобилей с пробегом - 65 600 штук (-4%).

"Наши ожидания по доходности на 2021 год как минимум не ниже, а то и выше, несмотря на все пессимистичные прогнозы по рынку. Мы очень много вкладываем в бизнес автомобилей с пробегом, это у нас прямо такое приоритетное направление. В 2021 году мы хотим подать 86 000 новых автомобилей и 86 000 автомобилей с пробегом. Пока у нас новых больше, но в 2021 году мы хотим продать один к одному (продержанных и новых - ИФ), если убрать долю корпоративных продаж, которых у нас порядка 30% от общего числа", - говорила Виноградова.

"Рольф" является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоу-румами. Через кипрскую Delance Limited группа принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи основателя бизнеса Сергея Петрова, находящегося под уголовным преследованием.

Delance Limited заявляла о планах продать бизнес "Рольфа" одному покупателю, но позже отказалась от этих планов.

В январе 2021 года Виноградова сказала, что переговоры о продаже компании были прекращены с началом пандемии.