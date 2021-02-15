Одна из крупнейших иркутских частных сетей АЗС столкнулась с дефицитом Аи-95

Фото: Денис Дмитриев/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - ГК "КрайсНефть", частный оператор автомобильных бензиновых и газовых АЗС в Иркутской области, временно прекратила продажу бензина Аи-95.

"В связи с задержкой поставки топлива заводом-изготовителем на наших АЗС временно отсутствует реализация топлива Аи-95. Мы внимательно следим за ситуацией. Надеемся на скорое возобновление продаж", - говорится на сайте ГК.

В отделе маркетинга "КрайсНефти" "Интерфаксу" уточнили, что задержки с поставкой топлива возникли с 13 февраля. О том, на каком именно НПЗ компания закупает Аи-95, представитель "КрайсНефти" пообещал уточнить позже.

По данным официального сайта ГК, сейчас у "КрайсНефти" 49 АЗС в Иркутске и области, а также две собственные нефтебазы (в Иркутске и Ангарске) общим объемом хранения до 23 тыс. кубометров топлива. Бензин и дизтопливо "КрайсНефть" закупает на Омском НПЗ "Газпром нефти", Ачинском НПЗ "Роснефти", у "Башнефти" и "Газпром газэнергосети" (Сургут).