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Задержан подозреваемый в попытке поджога мэрии Кингисеппа 23 января

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Ленинградской области задержали подозреваемого в попытке устроить поджог в администрации Кингисеппского муниципального района 23 января. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, это оказался 17-летний студент Волховского техникума.

По версии следствия, он бросил в здание мэрии бутылку с зажигательной смесью, но она до стены не долетела. Это зафиксировали камеры наружного наблюдения. После этого он взял кирпич, подошел к зданию и разбил окно. Как рассказал собеседник агентства, сигнал о разбитом стекле поступил в полицию в 16:10.

Подозреваемого задержали 5 февраля и отпустили под обязательство о явке. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти).

23 января в России прошли акции в поддержку арестованного Алексея Навального.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Волховский техником Кингисепп Ленинградская область Алексей Навальный

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