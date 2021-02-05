Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:53Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 854 731+462 863

В Москве арестовали обвиняемого в поджоге машины Росгвардии

В Москве арестовали обвиняемого в поджоге машины Росгвардии
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы санкционировал арест обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии на несанкционированной акции 31 января в центре столицы в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Сергея Василенко заключили под стражу на 1 месяц и 28 суток, то есть до 31 марта, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

26-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Наказание по данной статье предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

По данным следствия, 31 января во время несогласованной акции в центре города обвиняемый поджег колесо автомобиля Росгвардии. Пожар был незамедлительно локализован и потушен, пострадавших нет.

Первоначально в московском управлении Росгвардии сообщали, что ведомственный автомобиль, по предварительным данным, загорелся из-за технических неполадок. Позднее источник "Интерфакса" сообщил о проверке по факту инцидента.

О задержании подозреваемого в поджоге стало известно 3 февраля.

В Москве с 23 января прошли несколько несанкционированных акций в поддержку Навального, который был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" по возвращении из Германии. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

Росгвардия Москва

Новости по теме

Новости

Риелторы отметили падение спроса на аренду жилья в Москве на 15% за год

В суде усилили меры безопасности перед заседанием по делу Навального о клевете

В суде усилили меры безопасности перед заседанием по делу Навального о клевете
Пандемия коронавируса

Мэр Москвы сообщил о возможной отмене основных ограничений к маю

Собянин счел, что рано отменять ограничения на массовые мероприятия

Собянин счел, что рано отменять ограничения на массовые мероприятия

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

В центре Москвы в квартире нашли снаряд времен войны

Москалькова опровергла перевод задержанных на протестах в Москве в другие регионы

Москалькова опровергла перевод задержанных на протестах в Москве в другие регионы

Очередной сильный снегопад надвигается на Москву

Соболь обвинили в подстрекательстве к нарушению санэпидправил

Соболь обвинили в подстрекательстве к нарушению санэпидправил

Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');