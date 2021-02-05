В Москве арестовали обвиняемого в поджоге машины Росгвардии

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы санкционировал арест обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии на несанкционированной акции 31 января в центре столицы в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Сергея Василенко заключили под стражу на 1 месяц и 28 суток, то есть до 31 марта, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

26-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Наказание по данной статье предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

По данным следствия, 31 января во время несогласованной акции в центре города обвиняемый поджег колесо автомобиля Росгвардии. Пожар был незамедлительно локализован и потушен, пострадавших нет.

Первоначально в московском управлении Росгвардии сообщали, что ведомственный автомобиль, по предварительным данным, загорелся из-за технических неполадок. Позднее источник "Интерфакса" сообщил о проверке по факту инцидента.

О задержании подозреваемого в поджоге стало известно 3 февраля.

В Москве с 23 января прошли несколько несанкционированных акций в поддержку Навального, который был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" по возвращении из Германии. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.