Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:40Заразились
на 09.02В России 3 998 216+15 019В мире 106 478 046+317 047

Суд отказался менять меру пресечения соратнику Навального Ляскину

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения сотруднику Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России иностранным агентом) Николаю Ляскину, сообщили в пресс-службе суда. 1 февраля Басманный суд оставил его на свободе под запрет опредедленных действий по так называемому "санитарному делу".

"Теперь он обвиняемый по ч. 4 ст. 33 УК (подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом) и ч. 1 ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Ляскина Сергей Тельнов.

Следствие просило поместить Ляскина под домашний арест. Суд выбрал иную меру пречения. Сотруднику ФБК запрещено покидать дом, кроме как для ежедневной прогулки с 16 до 18 часов, пользоваться интернетом и контактировать с другими фигурантами дела.

Ляскин был задержан в субботу, 30 января, после выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест.

23 января в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. 27 января в полиции решили возбудить уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении участников и организаторов акции, поскольку они создали угрозу распространения коронавируса. Сообщалось, что на акцию пошли люди, зараженные коронавирусом и обязанные соблюдать самоизоляцию. Затем это дело передали в СК.

Пока по делу проходят десять человек, в том числе Ляскин. Адвокат одного из фигурантов Мансур Гильманов, говорил, что расследованием занимаются 14 следователей СКР.

Николай Ляскин ФБК Мосгорсуд Алексей Навальный СКР МВД

Новости

Военный Ан-12 получил повреждения при аварийной посадке на Итурупе

В МВД РФ заявили, что колл-центры мошенников в основном находятся за рубежом

В МВД РФ заявили, что колл-центры мошенников в основном находятся за рубежом

Кремль раскритиковал заявления Зюганова по ситуации с депутатом Бондаренко

В Кремле опровергли планы выделить 500 млрд руб. для снижения недовольства людей

В Кремле опровергли планы выделить 500 млрд руб. для снижения недовольства людей
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 15 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 15 тыс. новых заболевших коронавирусом

Серебренников подтвердил, что покидает "Гоголь-центр"

Серебренников подтвердил, что покидает "Гоголь-центр"

Проект "Доступный интернет" могут расширить бесплатным видеоконтентом

"Роскосмос" рассмотрит варианты поддержки недовольных космонавтов

"Роскосмос" рассмотрит варианты поддержки недовольных космонавтов

"Роснефть" попросили ускорить отгрузку бензина с Комсомольского НПЗ

Прокуратура проверит низкие зарплаты новосибирских ученых

Прокуратура проверит низкие зарплаты новосибирских ученых
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');