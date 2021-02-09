Суд отказался менять меру пресечения соратнику Навального Ляскину

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения сотруднику Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России иностранным агентом) Николаю Ляскину, сообщили в пресс-службе суда. 1 февраля Басманный суд оставил его на свободе под запрет опредедленных действий по так называемому "санитарному делу".

"Теперь он обвиняемый по ч. 4 ст. 33 УК (подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом) и ч. 1 ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Ляскина Сергей Тельнов.

Следствие просило поместить Ляскина под домашний арест. Суд выбрал иную меру пречения. Сотруднику ФБК запрещено покидать дом, кроме как для ежедневной прогулки с 16 до 18 часов, пользоваться интернетом и контактировать с другими фигурантами дела.

Ляскин был задержан в субботу, 30 января, после выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест.

23 января в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. 27 января в полиции решили возбудить уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении участников и организаторов акции, поскольку они создали угрозу распространения коронавируса. Сообщалось, что на акцию пошли люди, зараженные коронавирусом и обязанные соблюдать самоизоляцию. Затем это дело передали в СК.

Пока по делу проходят десять человек, в том числе Ляскин. Адвокат одного из фигурантов Мансур Гильманов, говорил, что расследованием занимаются 14 следователей СКР.