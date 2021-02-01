Суд не стал заключать под домашний арест сотрудника ФБК Ляскина

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий сотруднику ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, в РФ признан иностранным агентом) Николаю Ляскину, задержанному по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ляскина - отказано. Ляскину избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий до 23 марта 2021 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, ему запрещено находиться вне пределов жилого помещения, за исключением ежедневной прогулки в период времени с 16 до 18 часов, а также общаться с иными участниками по данному уголовному делу и пользоваться интернетом.

Ляскин был задержан в субботу, 30 января, после выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест.

Ранее во вторник суд удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте в отношении пресс-секретаря Алексея Навального – Киры Ярмыш на аналогичный период и муниципального депутата района Северное Измайлово Дмитрия Барановского, подозреваемого в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч.4 ст.33, ч.1 ст.236 УК РФ).

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции полиция Москвы возбудила дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)".

Изначально расследованием уголовного дела занималось следствие МВД. Однако в настоящий момент дело передано в Следственный комитет РФ для дальнейшего сбора доказательств, как сообщила "Интерфаксу" адвокат пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш - Вероника Полякова. Официальным комментарием правоохранительных органов по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

29 января Тверской суд Москвы уже отправил под домашний арест юриста ФБК Любовь Соболь, брата оппозиционера Алексея Навального - Олега, участницу Pussy Riot Марию Алехину, координатора московского штаба ФБК Олега Степанова и главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву.

Все они находятся в статусе подозреваемых по делу.