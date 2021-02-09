В Кремле опровергли планы выделить 500 млрд руб. для снижения недовольства людей

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о планах российских властей выделить 500 млрд рублей перед выборами для "снижения недовольства населения".

"Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства "Рейтер", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию.

По его словам, накануне в администрации президента получили соответствующий запрос от агентства. "Нам "Рейтер" вчера прислал письмо, в котором написал: "Нам стало известно, что то ли 500, то до 800 млрд, то ли триллион там планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты. Просим прокомментировать". И не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого опубликовал новость", - сказал Песков.

У него дополнительно спросили, в какой части сообщение этого агентства не соответствует действительности: с точки зрения целей выделения финансирования, о которых говорится в сообщении, или его объемов. "И то, и другое не соответствует действительности. И то, и другое, собственно, является неправдой, по-русски говоря", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "такой цели не преследуется". "Нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время", - сказал пресс-секретарь.

Песков напомнил, что дополнительные средства выделяются постоянно, если последить за работой правительства.

"Дополнительные средства на врачей, на детей и так далее. Это - постоянный процесс. Поэтому (применение) этого принципа - принципа неприменения ковровых выделений денег, а именно продолжение целенаправленной работы по точечной помощи тем слоям населения, которые наиболее нуждаются в этой поддержке, - продолжается на постоянной основе", - сказал Пескова.

Он еще раз подчеркнул, что "каких-то пакетов в 500 млрд" заготовлено не было.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источник в правительстве, что президент Владимир Путин анонсирует меры поддержки населения в ближайшие недели в ежегодном обращении к высокопоставленным чиновникам.