Песков не нашел нарушений в просьбах ФБК ввести санкции против россиян

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Де-юре обращения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом) к зарубежным политикам с просьбой ввести санкции против россиян из-за дела оппозиционера Алексея Навального не являются противоправными поступками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Де-юре сейчас это не является каким-то противоправным поступком", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать изменой попытки членов ФБК призвать Евросоюз и США к введению санкций в отношении России и ее граждан.

Он уточнил, что в Кремле осведомлены об инициативах парламента приравнять подобные действия к преступным деяниям.

Песков подчеркнул, что его личное отношение к этой инициативе не является важным.

"Де факто вполне очевидно отношение подавляющего большинства наших сограждан к таким действиям неких россиян. Вы, наверное, имеете в виду обращение ФБК. То Байдену они писали, то в Брюссель они теперь пишут и требуют против наших сограждан ввести санкции. Де факто эмоциональное отношение к этому абсолютно однозначно. Наверно, не стоит его описывать", - заявил представитель Кремля.

Совет Думы намерен обсудить инициативу о введении ответственности за действия, которые могут повлечь введение санкций против российских физлиц и предприятий.

Вопрос возник на фоне сообщений в конце января о том, что ФБК призвал президента США Джо Байдена ввести санкции, по меньшей мере, "против восьми высокопоставленных российских представителей". В письме на имя Байдена ФБК представил и более широкий список из 35 человек, но восемь из них находятся в "приоритетном шорт-листе". В нем также отмечается, что семеро из 35 уже находятся под американскими санкциями