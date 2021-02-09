Захарова назвала сотрудников ФБК агентами влияния НАТО

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Представители "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в России иностранным агентом) являются агентами влияния НАТО, они получают от альянса инструкции по дестабилизации ситуации в России, заявила "Первому каналу" официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что постпредство Польши при Евросоюзе провело 8 февраля онлайн-конференций с участием представителей некоторых стран-участниц Евросоюза, США, Великобритании, а также руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. Днем ранее она назвала эту дискуссию продолжением "абсолютно незаконного, неправового и агрессивного наступления" на Россию.

"Маленький нюанс - формат "страны ЕС плюс США плюс Британия" это уже не ЕС, это НАТО. Так что они вчера встречались с НАТОвцами, получили инструкции по полной программе. Думаю, им четко объяснили, что весны и лета ждать не надо, нужно продолжать раскачивать ситуацию, коль скоро политическая и финансовая поддержка была им обеспечена, - подчеркнула она. - Никакая это не оппозиция, это агенты влияния".

Захарова напомнила, что 4 февраля Волков сообщил, что ФБК временно прекращает организацию акций протеста, они возобновятся весной и летом. Однако на следующий день после встречи по видеосвязи в Брюсселе, он же объявил, что новая акция запланирована на 14 февраля.

По словам Захаровой, в НАТО проинструктировали Волкова и Ашуркова перенести акцию на более ранний срок, так как опасаются, что к весне "весь этот информационный западный пузырь лопнет, не может существовать вся эта химера вокруг применения Россией химического оружия, это все лопнет, потому что их приперли к стене неудобными вопросами".

Комментируя прошедшую конференцию, Волков заявил, что на ней не обсуждались возможные санкции против России, а санкции против отдельных чиновников, силовиков, бизнесменов и пропагандистов.