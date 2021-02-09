МИД не признал право иностранных дипломатов наблюдать за несогласованными акциями

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Присутствие иностранных дипломатов на несогласованной акции в России можно расценить как нарушение правил и законов страны пребывания, заявил на пресс-конференции представитель МИД России в Петербурге Владимир Запевалов. Он подчеркнул, что речь идет именно о несанкционированных акциях.

"Можно по-разному интерпретировать свою прогулку по Санкт-Петербургу. Но мы понимаем, что это была не простая прогулка, а с фиксацией тех моментов, которые происходили в это время на улицах Санкт-Петербурга и Москвы", - сказал он, комментируя действия иностранных дипломатов, которых затем выслали из России.

Он подчеркнул, что дипломаты "были отфиксированы на улицах" во время несанкционированных акций, никого из них не стали задерживать.

МИД Швеции затем отрицал участие шведского дипломата в демонстрации в российской демонстрации. В посольстве объяснили, Что считают мониторинг и наблюдение за публичными акциями обязанностями дипломата.

"Мы не согласны именно в том, что это несанкционированная акция, которая происходила без разрешения властей", - объяснил Запевалов.

"Дипломат обязан соблюдать правила и законы страны пребывания. Это основной посыл, который имелся в виду, когда принималось решение об объявлении персонами нон-грата этих лиц", - подчеркнул Запевалов.

Российский МИД 5 февраля объявил personae non gratae сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге и сотрудника посольства Германии в Москве. Их выслали из страны, обвинив в участии в акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Стокгольм, Варшава и Берлин ответили зеркально 8 февраля.

Ранее посольство США получало претензии МИДа за публикации предупреждений о планирующихся акциях оппозиции с указанием времени начала митингов и адресов. В дипмиссии возражали, что обязаны предупреждать находящихся в России сограждан о возможных уличных беспорядках.