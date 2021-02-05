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Российского посла вызвали в МИД Германии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Посла России в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии после того, как из России были высланы германский, польский и шведский дипломат, сообщил "Интерфаксу" источник в МИД ФРГ.

"Госсекретарь [Мигель] Бергер вызвал сегодня в МИД ФРГ российского посла и четко высказал ему немецкую позицию", - сообщил собеседник агентства.

Ранее МИД Польши сообщил, что российскому послу уже выразили неудовольствие Варшавы в связи со случившимся. МИД Швеции также отметил, что позиция Стокгольма донесена до российской стороны.

Российский МИД сообщил, что трех дипломатов вышлют за то, что они участвовали в акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом было объявлено, когда в Москве с визитом находился глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Боррель узнал об этом решении во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в связи с высылкой германского дипломата напомнила, что Берлин сохраняет за собой право расширить санкции против России. Одновременно она сказала, что считает необходимым сохранять диалог с Москвой, несмотря на последние события вокруг Алексея Навального и высылку дипломатов.

Глава МИД Германии Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что ФРГ примет ответные меры, если Россия не передумает высылать немецкого дипломата.

Германия МИД Сергей Нечаев Сергей Лавров Алексей Навальный Ангела Меркель Хайко Маас

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