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В Лондоне отметили поворот Москвы спиной к международному праву

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал высылку трех европейских дипломатов из России по обвинению в участии в несогласованной акции шагом, который показывает, что "российское правительство поворачивается спиной к международному праву". Он написал об этом в твиттере.

В Лондоне считают, что дипломатов из Германии, Польши и Швеции выслали за то, что "они просто делали свою работу". Их высылку Рааб расценил как "грубую попытку отвлечь внимание от мер российских властей по преследованию лидеров оппозиции, протестующих и журналистов".

Министр выразил солидарность с европейскими друзьями "перед лицом этого неоправданного действия".

"Это последний из череды шагов, начиная с отравления Навального, которые демонстрируют, что российское правительство поворачивается спиной к международному праву".

Российский МИД объявил, что сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге, а также посольства ФРГ в Москве вышлют за то, что они участвовали в "незаконных акциях" 23 января. Представителям всех трех стран был заявлен протест и было сказано, что такие действия дипломатов "неприемлемы и не соответствуют их дипломатическому статусу". В Москве рассчитывают, что в дальнейшем дипмиссии всех трех стран и их персонал "будут строго следовать нормам международного права".

Великобритания Доминик Рааб МИД Германия Польша Швеция Алексей Навальный

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