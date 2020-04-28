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"Россети" и "МОЭСК" проведут годовые собрания акционеров заочно

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Компании "Россети" и "МОЭСК" решили провести годовые собрания акционеров заочно.

"Россети" назначили его на 1 июня. Реестр для участия в нем закроется 7 мая. Рекомендацию по дивидендам совет директоров компании пока не давал.

"Московская объединенная электросетевая компания" проведет собрание 29 мая. Реестр для участия в нем закроется 5 мая. Рекомендации по дивидендам также пока нет.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.

"МОЭСК" сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером являются "Россети" с долей в 50,9%, у ЗАО "Лидер" - 17,29%, ГПБ - 4,5%, "ОЭК-Финанс" - 5,05%.

МОЭСК Россети Росимущество коронавирус

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