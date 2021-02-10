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Дума разрешила до конца 2021 года проводить собрания акционеров заочно

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает до 31 декабря 2021 года возможность для АО и ООО проводить годовые собрания заочно.

Если закон одобрит Совет Федерации и подпишет президент, то до конца 2021 года можно будет заочно проводить собрания акционеров АО по избранию совета директоров или наблюдательного совета, по избранию ревизионной комиссии, утверждению аудитора, утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Также заочно можно будет проводить собрания ООО по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Законопроект № 1026967-7 вступит в силу через десять дней после окончательного принятия. Его внесли в Думу в начале февраля.

Из-за пандемии в 2020 году законодатели разрешили проводить в заочной форме годовые собрания акционеров АО и ООО для утверждения годового отчета. Также было разрешено проводить такие собрания не позднее 30 сентября, тогда как ранее их можно было проводить только до 30 июня.

Продление права компаний проводить годовые собрания в заочной форме и в 2021 году нарушает права миноритарных акционеров, вместо этого необходимо разрешить проводить собрания онлайн, считает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. "Мы понимаем, что в 2020 году эта экстренная мера была оправдана. Но тогда инвесторы сразу поднимали вопрос о том, что необходимо разрабатывать вариант проведения собрания акционеров в формате онлайн", - сказал он.

Недостатком заочных собраний он назвал то, что они не предусматривают многих важных опций для миноритарных акционеров, которые присущи очным и онлайн-собраниям.

"Собрание с физическим присутствием в одном месте и онлайн-собрание довольно близки друг к другу - и там, и там можно слушать выступление, задавать вопросы, давать комментарии, участвовать в дискуссиях и как-то высказываться по вопросам деятельности компании", - объяснил эксперт.

Если годовые собрания будут проводиться в заочной форме, они не будут выполнять свою функцию отчетности компании перед акционерами, а в советы директоров будет попадать меньше независимых кандидатов, опасается Спирин. В связи с этим он видит в продлении режима заочных годовых собраний еще на год "безответственное отношение к корпоративному управлению".

Минэкономразвития уже готовит законопроект о возможности проводить собрания акционеров онлайн, но в Госдуму его еще не внесло. Поправки предполагают, что участники собрания смогут получать бюллетени для голосования по электронной почте и использовать специальные приложения для подключения к трансляции и участия в собрании.

Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Госдума коронавирус Prosperity Capital Management Денис Спирин

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