Денис Мантуров: Тиражировать практику госрегулирования цен мы точно не собираемся

Глава Минпромторга рассказал, чего ждать ритейлу после спада в 2020 году и на какие темпы вакцинации от COVID-19 можно рассчитывать

Денис Мантуров Фото: Пресс-служба

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Дальнейшее госрегулирование цен не грозит ни ритейлу, ни другим работающим в рынке отраслям, при условии, что производители готовы самостоятельно просчитывать последствия ценовых колебаний на свою продукцию. Об этом, а также о том, за счет чего в этом году обрабатывающая промышленность будет расти в среднем на 2,5%, в интервью "Интерфаксу" рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

- Конец прошлого - начало этого года прошли под знаком госрегулирования в торговле с риском перекинуться на другие сферы экономики, например, рынок арматуры. Насколько практика госрегулирования может стать массовой и какие риски в этом для ритейла и промышленности видит Минпромторг?

- Я бы так не усугублял. Это была вынужденная мера, которую не планируется тиражировать на широкую номенклатуру товаров продовольствия и уж тем более на другие отрасли. Вместе с тем, это был четкий сигнал рынку, что нужно всегда думать о том, как стоимость твоей продукции отразится на других отраслях и на потребителях. Повторюсь, тиражировать эту практику никто не планирует.

- В апреле, когда закончатся соглашения по сахару и маслу, потребуется ли их продлевать, ждете скачка цен?

- С учетом того, что уже подписали каждое из соглашений почти 10 тыс. участников как со стороны производителей, так и со стороны торговых компаний, дистрибьюторов, я считаю, что сложилась правильная тенденция, которая должна привести к апрелю к изначально заданным нами параметрам. Да и сейчас средняя цена у присоединившихся к соглашениям организаций на сахар, по данным ФНС, 44 рубля, а предельную мы определили как 46 рублей за кг, по маслу - 99 рублей при пределе в 110 рублей за литр. Сразу скажу: мы не ожидаем, что с момента окончания срока действия соглашений в апреле производители резко поднимут отпускные цены на сахар и масло - а это, по сути, единственный фактор, который может заставить ритейл пойти на повышение цены на полке, все основные торговые сети и так настроены сдерживать цены по социально значимым товарам. Они еще раз это подтвердили на совещании, которое у нас на днях прошло.

- Минпромторг по поручению правительства проводит ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары. Есть продукты, удорожание которых вплотную приблизилось к обновленному предельному уровню в 10%, после которого государство может вмешаться?

- Приблизились, но не превысили, возможно, фрукты и овощи, но цены на них находятся в пределах допустимых сезонных колебаний. Такое сезонное повышение каждый год происходит.

- Недавно вновь неожиданно прозвучало предложение о выделении средств на продукты для нуждающихся слоев населения. Насколько это предложение актуально сейчас?

- Мы этим вопросом занимались достаточно давно, программа называлась "Поддержка потребительского спроса на продовольствие" и никакого отношения к "продовольственным карточкам" не имела. Сейчас правительством обсуждаются более долгосрочные меры, которые позволят обеспечить рост доходов населения. В этом контексте предложение по перечислению средств малоимущим гражданам на продукты сейчас не актуально. Но при этом я знаю, что отдельные ритейлеры в рамках собственных программ корпоративной социальной ответственности довольно успешно используют практику адресной поддержки определенных категорий покупателей - знаю, что такие механизмы работают у "Х5" и "Магнита". Конечно, мы поддерживаем такие начинания, это еще раз говорит о зрелости нашей торговой отрасли.

- Ритейл - и продовольственный и, особенно, непродовольственный, в прошлом году на фоне ограничений, связанных с пандемией, серьезно "провалился". Какие у вас ожидания по восстановлению оборота розничной торговли в этом году?

- Действительно, непродовольственный ритейл "просел" на 5,2% (хотя у отдельных его крупных представителей оценки расходятся, кто-то говорит о более глубоком падении), продовольственный - на 2,6%. При этом, если говорить о прогнозах, которые были в мае, то аналитики давали совсем грустные цифры - снижение до 30%. Как мы видим сейчас, показатели демонстрируют достаточно быстрое восстановление, в том числе по непродовольственному сегменту, который дольше всех был в ограничениях. Исходим из того, что этот год должен быть в плюсе для ритейла в целом. Сейчас сложно говорить о конкретных цифрах, но думаю, что оба сегмента будут в положительной зоне.

- Доля онлайн-торговли в 2020 году рекордно выросла. Можно ли рассчитывать на сохранение тенденции к ее росту и до каких значений?

- Потребитель, мне кажется, уже получив в прошлом году опыт совершения покупок в интернет-формате, сохранит эту тенденцию и в этом году. Конечно, мы не предполагаем такого роста, как это было в прошлом году - в десятки раз, но по крайней мере мы сходимся с экспертами во мнении, что это будут двузначные цифры, около 20%. Что касается доли, то уже сегодня на онлайн в России приходится 8% торговли, думаю, в ближайшие годы этот показатель будет стремиться к 15%.

- В связи с таким существенным ростом есть идеи распространить на онлайн-торговлю действие закона о торговле?

- Что касается регуляторики: сегодня онлайн-торговля существует без дополнительного регулирования со стороны государства. Возможно, оно и не требуется. Я думаю, что надо просто посмотреть, как самостоятельно, рыночными механизмами будет происходить развитие этого сектора экономики и торговли, а дальше принимать решения, консолидируя мнение бизнеса.

- Еще одна сфера, помимо ритейла, в которой появились намеки на возможность госрегулирования - рынок металлоконструкций. Строительная отрасль пожаловалась на рост цен на арматуру, что вызвало волну совещаний с различными предложениями вплоть до введения ограничений на экспорт лома или железной руды. Как сейчас развивается ситуация с ценами и контролем за ними?

- Дело в том, что если брать цифры прошлого года, то рост цен в стройке на 18%, насколько нам известно, произошел не из-за цен на арматуру и в целом на строительные материалы. Сегодня 95% стройматериалов производятся и используются российские, и только меньше 5% - это премиальный сегмент, который вообще не влияет на рынок. Что касается арматуры и металла, мы увидели эту тенденцию (к росту цен - ИФ) только во второй половине декабря. Очевидно - не это повлияло на резкое увеличение цены на строительство по итогам года. Но при этом мы, конечно же, должны реагировать на данную тенденцию и выстраивать компромисс как регулятор этой отрасли с отраслями потребления, в том числе и со стройкой.

- Для этого достаточно прямых формульных контрактов, или требуются более серьезные меры?

- Контракты - это, на самом деле, наиболее надежный и правильный способ решения этой задачи. Мы видим, как сегодня выполняются долгосрочные контракты по формуле цены с теми потребителями, кто их заключил. Эти потребители при изменении цен находятся в защищенной позиции. Плюс это дает стабильность для металлургов. Поэтому этот механизм всех устраивает. Отдельные металлургические компании уже достигли соглашений на I-II кварталы 2021 года с крупнейшими застройщиками, средний объем контракта составляет 1,5 тыс. тонн проката в месяц.

А вот тех, кто живет на спотовом рынке и делает покупки через длинную сеть дистрибьюторов, мы не можем защитить. Поэтому мы говорим о том, что отрасли потребления, прежде всего строительной, необходимо консолидироваться с целью заключения коллективных договоров для формирования прогнозируемых условий. Они будут понятными и прозрачными для всех, при этом сохранятся все рыночные механизмы.

Что касается ограничения экспорта, мы ввели экспортную пошлину 5%, но не менее 45 евро/т на лом, поставляемый на экспортные рынки.

- Но некоторые металлурги просили пошлину выше - 15%.

- Вы знаете, металлурги металлургам рознь. Отрасль сильно разделилась во мнении. Есть металлурги, которые работают в основном на ЖРС, а есть те, кто использует в основном металлолом. У всех разные позиции, и, к сожалению, мы не увидели консолидированного мнения, поэтому нашли компромисс. Посмотрим, как это сработает. Мы уже видим, что цена на арматуру пошла вниз, в том числе, как мы считаем, на это повлияло и решение по лому. Введение более жесткого ограничения на вывоз лома будет зависеть от того, как будет складываться конъюнктура. Но что касается ограничений или введения экспортных пошлин на ЖРС, это было бы сегодня точно преждевременным, и не с этого нужно начинать, если мы говорим о регулировании рынка. Вводя экспортные пошлины на ЖРС, мы можем потерять долю на мировом рынке и разбалансировать внутренний. При этом подчеркну, что высокие доходы от экспорта продукции черной металлургии должны сейчас не "складываться в карман", не направляться на выплату дивидендов, а идти на развитие производства.

- В прошлом году было принято решение о размещении прокатного стана 5000 на Дальнем Востоке для нужд ССК "Звезда", несмотря на то, что уже существующие аналогичные мощности недозагружены. Почему было принято такое решение и каким образом сейчас предполагается решить проблему недозагрузки?

- Тот объем, который должен обеспечить дальневосточный стан для ССК "Звезда", серьезно не влияет на загрузку существующих станов. Кроме того, у металлургов всегда сбалансированная политика, металлургическая промышленность производит разный сортамент, и за счет этого маневрирует. С этой точки зрения недозагруженность станов 5000 точно не проблема.

Проект на Дальнем Востоке - это особый случай. У нас достаточно по стране производителей листа шириной 5000, но для того, чтобы ритмично осуществлялось корпусное строительство судов, необходима длина листа 24 метра, а это достаточно обременительно с точки зрения доставки железной дорогой. Поэтому для обеспечения нужного темпа работ "Роснефтью" было принято решение о строительстве собственного стана. Сейчас планируется его загрузка в объеме 250-300 тыс. тонн. Но даже если мы раскрутим крупнотоннажное судостроение до такого масштаба, что потребуется 500 тыс. тонн, а это произойдет на рубеже 2030 года, этого все равно будет недостаточно для эффективной экономики миллионного стана на Дальнем Востоке. Поэтому, конечно, мы будем зависеть от других, инфраструктурных, проектов - заказов мостовых и других крупных конструкций, которые будут обеспечивать загрузку. Если она перевалит за 600 тыс., это будет break even, что называется, это обеспечит и резервные мощности, и рентабельность стана.

- То есть проблем с загрузкой мощностей в целом по отрасли вы не видите?

- Если говорить в целом о рынке, то думаю, что сложившаяся конъюнктура (рост цен рынке металлов - ИФ) позволит отечественным металлургам выступить драйвером показателей роста обрабатывающей промышленности и промышленности в целом. Полагаю, что можно ожидать роста загрузки мощностей как за счет восстановления спроса на внутреннем рынке, так и в рамках реализации планов по увеличению экспорта.

- В прошлом году металлургия вместе с химиками вошла в число доноров для бюджета за счет повышения ставки НДПИ на добычу некоторых видов твердых ископаемых. В перспективе риски подобных фискальных решений сохраняются?

- Давайте сейчас будем исходить из того, что пока складывается неплохая экономическая конъюнктура, связанная и с балансировкой бюджета, и с ФНБ, и с золотовалютными резервами, и с инфляцией. То есть по совокупности всего мы достаточно уверенно можем пройти этот год.

- Каким будет год - во многом зависит от темпов вакцинации. Сколько в этом году доз вакцины "Спутник V" планируется произвести для российских граждан, и хватит ли этого объема на вакцинацию 60-70% населения, необходимой, чтобы сделать пандемию управляемой?

- На данный момент накопленным итогом произведено 8,6 млн двухкомпонентных доз, в гражданский оборот выпущено 5,5 млн доз, до конца первого квартала будет произведено свыше 30 млн доз.

В целом мы понимаем, что объем производства наших внутренних площадок - сейчас их 6, скоро добавится еще одна, "Р-Фарм", позволит удовлетворить потребность системы здравоохранения России в "Спутнике V" без импорта. Для себя мы все необходимые объемы производим сами.

Сейчас институт Гамалеи и компания "Генериум" ведут также разработку интраназальной формы вакцины, клинические исследования которой должны начаться в апреле для последующего выхода на серийное производство. По вакцине "Спутник Лайт" продолжаются клинические исследования, ожидаем ее регистрации во второй половине марта. Что касается стабильной формы (с температурой хранения +2...+8), то она уже зарегистрирована, идет подготовка к ее промышленному производству.

- Есть ли уже планы по масштабированию вакцины центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона")? Когда можно ожидать регистрации третьей российской вакцины - "КовиВак" центра им.Чумакова?

- Вакцина "ЭпиВакКорона" уже начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения, в феврале 2021 года мы перейдем к масштабированию производства. Предварительно к середине года производство этой вакцины достигнет 5,4 млн доз.

По двухкомпонентной вакцине "КовиВак" исследования завершаются, регистрацию вакцины мы ожидаем в середине февраля.

- Каковы перспективы экспорта российской вакцины от COVID-19?

- Буквально на прошлой неделе была опубликована международная экспертная оценка данных по III фазе клинических исследований "Спутника-V" в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet. В публикации говорится о том, что эффективность нашей вакцины составила 91,6%. Такие высокие показатели - более 90% - есть всего лишь еще у двух вакцин в мире.

Сейчас "Спутник V" уже одобрен к применению в 21 стране, всего интерес к вакцине проявляют более 50 стран. Решается вопрос о регистрации на территории Европейского союза, 19 января РФПИ подал соответствующую заявку в ЕС. Отмечу, что для покрытия потребностей других стран будет использоваться вакцина, произведенная на зарубежных площадках. Их сейчас 8 - в том числе в Индии, Корее, Бразилии, Казахстане, с потенциальным объемом производства более 350 млн доз двухкомпонентной вакцины в год.

- Проблема протекционизма и торговых барьеров на мировых рынках стала уже привычным фоном для экономики. Ждете ли вы усиления этой тенденции в текущем году и по каким направлениям? Какие отрасли наиболее чувствительны к этим ограничениям?

- Уже не первый год конъюнктура мировых рынков характеризуется ростом протекционизма и значительной турбулентностью. Сохранится ли эта тенденция в 2021 году, видимо, покажет время, но в данный момент мы не ожидаем заметной динамики в сторону уменьшения ограничительных и протекционистских мер на внешних рынках.

По итогам 2020 года значительный объем барьеров в разной стадии проработки мы видим именно со стороны европейских коллег. Имею в виду и активно разрабатываемое ЕС трансграничное углеродное регулирование, в отношении которого сохранятся риск использования его как элемента протекционизма, и механизм применения ответных мер в случае неисполнения государствами-членами Всемирной торговой организации решений, принятых по результатам рассмотрения споров ВТО.

- В прошлом году была консолидирована и оптимизирована нормативно-правовая база в части импортозамещения в госзакупках, был введен механизм квотирования. Есть ли планы по дальнейшей донастройке этих инструментов? Какова сейчас доля отечественной продукции в госзакупках?

- Необходимые инструменты, в том числе запрет на закупку импортных товаров, уже приняты, в будущем они будут совершенствоваться и корректироваться уже в части товарных позиций. Из планов на будущее - усиление контроля и мониторинга за выполнением созданных механизмов, а также введение административной ответственности за необоснованное невыполнение минимальной доли закупок.

Если исходить из стоимости поставленных товаров, доля отечественной продукции в государственных закупках выросла с 49% в 2019 году до 57% - в 2020 году. В денежном выражении это плюс 300 млрд рублей: с 1,4 трлн до 1,7 трлн рублей. Рассчитываем, что с введением закона о квотировании в этом году доля российских товаров и услуг в госзакупках вырастет еще как минимум на 7%.

- Обрабатывающая промышленность завершила 2020 год лучше, чем в целом промышленность, выйдя на небольшой рост при падении промпроизводства в целом на 2,9%. В этом году правительство прогнозирует рост промпроизводства на 2,6%. Обрабатывающая промышленность снова будет расти опережающими темпами?

- Думаю, что не хуже. Но сейчас я бы говорил о возможном росте, в среднем на 2,5% по обработке.

Мы рассчитываем на сохранение роста в фармацевтике, может быть, не в тех объемах, как в прошлом году, но, как мы ожидаем, на уровне от 5% до 10%. В химии с учетом реализации инвестиционных проектов и роста потребления на эту продукцию рост может составить порядка 7%. Будем развивать глубокую переработку, в частности, проекты по малотоннажной и среднетоннажной химии. Добавленную стоимость мы должны формировать и в металлургии, которая, как я уже сказал, может стать одним из драйверов роста в 2021 году. Тенденцию к увеличению объемов глубокой переработки демонстрирует алюминиевая отрасль: мы начинали в 2014 году с объема потребления 200 с небольшим тысяч тонн первичного алюминия внутри страны, а в прошлом году - он стал переломным - это было уже более 1 млн тонн. Поэтому мы ставим задачу из общего объема (в прошлом году это более 3 млн тонн), выйти на 2-2,5 млн тонн переработки внутри страны. Тогда мы не будем зависеть от санкций.

Высокие темпы восстановительного роста можно ожидать по широкому спектру непродовольственных товаров, по отдельным категориям на уровне 5-10% к прошлому году. Особенно в 2021 году должен быть заметен рост в производстве одежды и обуви, спортивных товаров.

Мы рассчитываем также на сохранение восстановительной тенденции в автопроме, а это мощный драйвер экономики в целом.

- Какими темпами, по вашим прогнозам, будет восстанавливаться автопром?

- Исходя из той тенденции, которую мы видим - а это дефицит на некоторые модели в конце прошлого года, меры поддержки спроса, которые сейчас сохраняются, мы должны точно показать результаты не хуже, чем в прошлом году. Это задача минимум.

- При этом объемы поддержки спроса в этом году уже не будут такими масштабными, как в прошлом.

- Я бы исходил из того, что средств в более чем 16 млрд рублей, которые предусмотрены на этот год, хватит до III квартала. Речь о программе льготного автокредитования, льготном лизинге и скидке на газомоторную технику. Эти меры позволят простимулировать продажи более 93 тыс. автомобилей. При этом в течение года программы могут быть расширены, и одним из источников их финансирования может стать часть средств от утилизационного сбора. И надо помнить, что этими программами поддержка автопрома не ограничивается. Еще 1,5 млрд - это опережающие госзакупки автомобильной техники и гранты ФРП на локализацию производства автокомпонентов.

- Цены на автомобили в прошлом году увеличивались темпами выше инфляции, при этом, насколько известно, Минпромторг ожидал роста в ее пределах. Удастся ли в этом году не превысить инфляционный порог?

- Во-первых, отрасль не сильно превысила этот показатель, во-вторых, стоит учитывать курс, он в прошлом году существенно подкорректировал цены тех производителей, которые работают на импортных компонентах. Сказались также сбои в логистических цепочках (из-за локдаунов - ИФ). Мы рассчитываем, что рынки постепенно будут восстанавливаться, в том числе и поставщиков компонентов, а реализация планов импортозамещения нашими производителями будет формировать для них большую стабильность в части зависимости от импорта.

- Некоторые производители жалуются на то, что требования к локализации достаточно жесткие. Параллельно появилась тенденция к уходу с российского рынка некоторых производителей. Видите ли вы в этом риски для отрасли, в которой уже сейчас достаточно выражена консолидация массового сегмента?

- Свято место пусто не бывает. Мы с вами стали свидетелями того, что, когда ушел GM (причем, не из-за нашего рынка - четвертого по размеру в Европе и снизившегося в прошлом году меньше, чем другие европейские рынки), Kia и Hyundai купили его мощности для развития новых проектов. Как ситуация будет складываться дальше? Я не думаю, что какие-то существенные переделы могут коснуться других производителей. Насколько мне известно об их планах, они сохраняют приверженность своему курсу и заинтересованность в нашем рынке. Мы видим, как реализовываются планы импортозамещения по локализации компонентов и агрегатов, некоторые производители даже консолидируются для удешевления реализации проектов по компонентам.

- В начале 2021 года ведомства должны представить в правительство доклад об импортозамещении и локализации судового комплектующего оборудования. Одна из инициатив Минпромторога уже была анонсирована - введение балльной системы оценки локализации. Как механизм будет увязан с мерами господдержки?

- В 2020 году мы предложили систематизировать и унифицировать критерии подтверждения производства промпродукции на территории России и перейти на балльную систему подсчета уровня локализации. Баллы будут присваиваться за выполнение конкретных технологических операций и использование отечественного судового комплектующего оборудования при строительстве морской техники. Сумма баллов в свою очередь будет отражать уровень фактической локализации каждого конкретного типа судна. В дальнейшем возможен переход к дифференцированному формату.

Одной из востребованных мер государственной поддержки, на мой взгляд, может быть субсидия на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий опытных образцов судового оборудования.

- Видит ли Минпромторг целесообразность в продлении серии ледоколов проекта 22220?

- Уже есть понимание о необходимости продления этой линейки на два-три ледокола дополнительно к уже запланированным. Первый серийный ледокол "Сибирь" сдается в этом году, "Урал", "Якутия" и "Чукотка" будут сдаваться в 2022-2026 гг. Решение о дальнейшем продлении серии будет приниматься с учетом поручений президента по наращиванию объемов перевозок по Северному морскому пути: до 2024 года мы должны выйти на 80 млн тонн грузов, а к 2035 году - 130 млн тонн. При этом напомню, что помимо серии 22220 уже строится ледокол серии "Лидер".

- В конце прошлого года США распространили ужесточенные нормы экспортного контроля на предприятия российского авиапрома. Обернется ли это проблемами для основных российских гражданских продуктов, в которых использованы иностранные комплектующие - SSJ-100, МС-21?

- Санкции, безусловно, осложняют реализацию проектов с точки зрения финансовых затрат и сроков реализации. Но, вместе с тем, эти ограничения становятся стимулом для дальнейшего развития нашей промышленности. Например, интеграторы всех ключевых систем МС-21 уже сегодня - российские предприятия. Что касается "Суперджета", то в настоящее время российские авиапроизводители разрабатывают и испытывают системы в рамках программы SSJ NEW - модификации самолета SSJ-100 с аналогичной размерностью и максимальным импортозамещением компонентов и систем. Одним из ключевых новшеств в SSJ-New должен стать перспективный двигатель ПД-8. Новая силовая установка разрабатывается на основе технологий, примененных в двигателе ПД-14. Газогенератор - основная часть двигателя - должен выйти на испытания уже в 2021 году, а сертификацию ПД-8 пройдёт в 2023 году.

- ОАК отчиталась о поставках самолетов Superjet в 2020 году: 12 против позапрошлогодних 8. Довольны ли вы такими результатами? Какой прогноз поставок на 2021 год?

- Поставки удалось нарастить в чрезвычайно непростом для рынка авиаперевозок 2020 году: 12 самолетов получили авиакомпании "Аэрофлот", "Азимут", Red Wings и "Россия". В 2021 году мы должны поставить 37 самолетов.

- Запущено ли уже массовое производство истребителей Су-57? Какими темпами самолёты будут поставляться в войска?

- Да, идет выполнение государственного контракта на поставку самолетов Су-57, разворачивается производство серии. На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре идет активная работа. В 2021 году планируется увеличение темпов постройки этих машин в соответствии с утвержденными графиками. На заводе реализуется масштабная программа, включающая модернизацию производства и внедрение новых технологий, выстраивание линии поточной сборки самолетов. При этом ОАК совместно с коллегами из ОДК работают над дальнейшим наращиванием боевых возможностей авиационного комплекса и его оснащением двигателем второго этапа.

- Какой объем производства грузовых вагонов ожидает Минпромторг в 2021 году?

- У железнодорожного подвижного состава есть определенный срок службы, поэтому этот рынок является цикличным. В 2019 году был достигнут исторический пик российского производства грузовых вагонов, объем производства составил почти 80 тыс. единиц.

Объем списания грузовых вагонов (по истечению назначенного срока службы) с 2021 по 2031 годы в среднем составит около 25 тыс. вагонов в год. Для сравнения, с 2014 по 2018 годы, когда происходила основная часть списания, с сети было исключено более 320 тыс. единиц. В 2021 году мы ожидаем дальнейшее снижение (в 2020 году было произведено 57,1 тыс.) объемов производства грузовых вагонов - тем более, что и погрузка на сети ОАО "РЖД" в 2020 году сократилась на 2,7%.

- Какая часть из произведенных вагонов может относиться к инновационным?

- Доля инновационных вагонов в производстве 2021 года может составить порядка 35%-40%.

- Стоит ли вагоностроителям ждать каких-то мер государственной поддержки?

- В текущем году мы продолжим субсидировать часть затрат на НИОКР (в рамках постановления правительства №1649) и реализовывать программы стимулирования поставок на экспорт.

- Возможен ли запуск в 2021 году trade-in грузовых вагонов с обменом старых на "инновационные"?

- Этот вопрос уже неоднократно рассматривался на разных площадках. Реализация такой программы лишит машиностроителей заказов в будущем периоде, так как заказ в основном зависит от объема прогнозируемого списания - и это может стать серьезной угрозой утраты компетенций в вагоностроении в этот период. Поэтому запуск такой программы сейчас признан нецелесообразным.