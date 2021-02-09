Архитекторы предложили воссоздать на Охте валы и бастионы Ниеншанца

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Петербургские архитекторы предложили концепцию археологического ландшафтного парка на Охтинском мысе с рекреационной зоной и воссозданием отдельных исторических укреплений. Об этом рассказал замглавы регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов.

Концепцию историко-археологического музея-заповедника подготовил коллектив петербургских архитекторов во главе с вице-президентом Союза архитекторов города Святославом Гайковичем. Она уже направлена в Минкультуры, которому президент Владимир Путин недавно поручил собрать соответствующие предложения. Инициатором идеи было АНО "Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия".

Авторы проекта предложили создать на Охте не просто музея-заповедника, а археологический ландшафтный парк с рекреационной зоной, рассказал Гайкович.

В частности, архитекторы предлагают воссоздать валы и бастионы Ниеншанца.

"Логично пространства между бастионами перекрыть, и это будет основная экспозиционная площадь музея. Экспозиция не должна заканчиваться демонстрацией раскопок. Многое (найденное в ходе раскопок. - ИФ.) хранится в запасниках Эрмитажа, что-то для экспозиции можно найти в других музеях", - сказал Гайкович.

Замдиректора АНО "Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия" Петр Сорокин заверил, что масштабного строительства на Охте не предполагается.

"Речь идет о визуализации укреплений Ниеншанца, которые станут основным местом размещения музейной экспозиции и естественной оградой. Это позволит нам зримо представить крепость, которую брали войска Петра Великого", - сказал он.

Участники пресс-конференции согласились, что для реализации проекта нужно организовать международный конкурс, но перед этим нужно решить вопрос о собственности на землю, которая сейчас принадлежит "Газпрому", и вопрос охранного статуса объекта (пока только 15% территории Охтинского мыса находится под охраной, но специалисты настаивают, что охранный статус должен быть распространен на большую территорию).

Сейчас "Газпром нефть" в лице "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты" готовит архитектурную концепцию развития территории Охтинского мыса.

В 2006 году "Газпром нефть" купила эту землю для строительства небоскреба "Охта-центр" для штаб-квартиры "Газпрома". Общественность выступила против. В результате "Газпром" построил себе башню в Лахте.