"Газпрому" поручено поучаствовать в обсуждении создания заповедника на Охте

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Минкультуры, правительству Петербурга и "Газпрому" к 1 мая обсудить возможность создания историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения.

Как сообщила пресс-служба Кремля, это поручение сформулировано по итогам декабрьского заседания Совета при президенте по правам человека с участием Путина.

На том заседании член СПЧ и один из создателей "Архнадзора" Константин Михайлов попросил президента содействовать созданию на Охте археологического заповедника вместо очередного офисного комплекса. Он поблагодарил его за давнее решение об отмене там строительства высотки для "Газпрома" и рассказал, что с тех пор на Охтинском мысе провели "грандиозные археологические раскопки, и их результаты эксперты без всякой иронии называют "Наша Петербургская Троя"".

"Там были открыты археологические слои нового времени, средневековья, крепости XVI-XIV веков вплоть до древнерусских, древненовгородских поселений, которые на этой территории существовали еще задолго до того, как туда пришли шведы или какие-то другие завоеватели. Все это вместе создает возможность для создания, на мой взгляд, совершенно потрясающего историко-археологического музея, который также будет популярен, я уверен, во всем мире. В Петербурге ничего похожего, к сожалению, до сих пор нет. Но на этом месте планируется построить уже, конечно, не такой высокий, но по-прежнему такой внушительный комплекс теми же, скажем так, владельцами территории, девелоперами. Там предусмотрено, конечно, сохранение археологического наследия, но примерно на 15% площади этого участка", - сказал тогда Михайлов.

Путин назвал предложение о заповеднике интересным.

Сейчас "Газпром нефть" в лице "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты" готовит архитектурную концепцию развития территории Охтинского мыса. В 2006 году компания купила там землю с находящимися на ней сооружениями для строительства на этом месте общественно-делового комплекса "Охта центр", в котором должна была расположиться штаб-квартира "Газпрома". Предполагалось, что это будет небоскреб высотой 396 метров. Проект вызвал публичную дискуссию, в которой как за, так и против строительства выступили известные деятели культуры, науки и политики. В итоге компания построила еще более высокую башню в районе Лахта.