Старт обязательной маркировки ювелирных изделий решили отложить на два года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов при правительственной комиссии по проведению административной реформы решила отложить старт обязательной маркировки ювелирных изделий на два года - до марта 2023 года, сообщил "Интерфаксу" представитель Гильдии ювелиров России.

Запрет на реализацию изделий без физической маркировки (включая товарные остатки) также решили отложить - до марта 2024 года. С 1 сентября 2022 года вводится обязательная маркировка на бирках украшений.

Первоначально Минфин предлагал сделать обязательной физическую маркировку ювелирных изделий с начала 2021 года, с тем чтобы с 1 июля был разрешен оборот только маркированных ювелирных изделий. Эти нормы содержались в проекте разработанного Минфином законопроекта в рамках создания системы отслеживания и маркировки драгметаллов и драгкамней (ГИИС ДМДК).

Гильдия ювелиров, в свою очередь, считает, что маркировка может привести к остановке оборота ювелирной продукции, что чревато существенными убытками и разрывом цепочек для отрасли, которая активно использует кредитное плечо при сравнительно низкой маржинальности бизнеса.

Минфин учел мнение малого и среднего бизнеса, несмотря на то, что многие производители украшений, занимающие значительную долю рынка, были готовы к физической маркировке уже с начала 2021 года, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Это было сделано для того, чтобы отрасль успела подготовиться и перестроить свои производственные процессы.

Наличие маркировки позволит подтвердить легальное происхождение не только самого изделия, но и материалов, из которых оно изготовлено, напомнил Моисеев.

"В отличие от маркировки на ярлыке, физическую маркировку, нанесенную Федеральной пробирной палатой, невозможно подделать. ГИИС ДМДК сделает бизнес открытым и позволит защитить потребителей от некачественных аналогов ювелирных изделий. В этом прежде всего заинтересованы добросовестные производители. Благодаря тому, что все операции, связанные с оборотом драгоценных металлов и камней, будут регистрироваться в ГИИС ДМДК в режиме реального времени, потребитель всегда сможет узнать историю производства своего украшения", - сказал замминистра.

В отличие от ювелирных изделий, прослеживаемость оборота золотых слитков вводится уже с 1 сентября этого года, это необходимо для решения вопроса отмены НДС на инвестиционное золото, добавил Моисеев.

Глава Гильдии ювелиров Эдуард Уткин считает, что проблемой существующего проекта маркировки является то, что для обеспечения отслеживаемости происхождения драгметаллов была выбрана нигде ранее не использованная технология. "Если во время пробной эксплуатации будут выявлены серьезные проблемы, а опыт маркировки только этикеток будет успешным, возможно через какое-то время нам удастся вернуться к обсуждению вопроса, и в правительстве примут аргументы участников рынка", - сказал он.