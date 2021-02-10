Почти треть россиян допускает возможность полной замены работников роботами

Каждый пятый считает, что от развития технологий будет больше вреда, чем пользы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В принципе возможно общество, в котором люди не будут обязаны трудиться, и каждый будет решать сам, работать ему или нет, допускают 30% россиян, еще 61% убеждены, что это невозможно, показал опрос фонда "Общественное мнение", проведенный 3-4 октября 2020 года среди 1000 человек.

Большинству - 72% опрошенных ближе точка зрения, по которой в будущем новые технологии полностью никогда не смогут заменить людей, 23% считают, что все же большинство нынешних профессий отомрут, и людей заменят роботы и программы.

36% респондентов считают, что многие сегодяшние професии в будущем исчезнут, 31% полагают, что таких профессий будет все же немного, 20% убеждены, что сохранятся все профессии.

Из тех, кто верит в отмирание ряда профессий 19% убеждены, что в будущем исчезнут профессии, связанные с ручным трудом. Еще 10% назвали профессии продавца и кассира, 9% - водителей и машинистов, по 4% - бухгалтеров, учителей, воспитателей, аграриев, 3% - дворников и уборщиков.

Больше половины опрошенных - 55% верят, что развитие технологий принесут миру больше пользы, 20% считают, что от них будет больше вреда.

Сторонники развития технологий обосновали свою точку зрения тем, что в результате человек будет освобожден от тяжелой, тупой, а то и опасной работы (14%), что новые технологии упрощают жизнь и делают ее комфортней (13%), что таковая логика эволюции (тоже 13%). Еще 6% отметили, что развитие технологии повышает доступность информации и расширяет кругозор, 5% - что совершенствуются в том числе и медицинские технологии, 2% - что улучшается экология.

Противники развития технологий опасаются потери рабочих мест (5%), умственной деградации человечества (4%), роста зависимости от гаджетов (3%), что это навредит природе (2%). Еще 2% коротко сказали, что они против - и всё.

В то, что лет через 50 люди будут работать меньше, чем сейчас, верят 30% респондентов, еще 24% считают, что работать придется больше, 25% - что столько же. Жить в обществе, где можно не работать и каждый сам решает, будет ли он трудиться, хотели бы 35% россиян, не хотели бы - 56%.