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В РФ резко выросло число специалистов, опасающихся замены роботами

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Эксперты Исследовательского центра портала Superjob.ru по итогам проведенного в течение июля опроса пришли к выводу, что на российском рынке труда по сравнению с 2016 годом в среднем в полтора раза стало больше специалистов, уверенных, что их рабочие функции со временем полностью или частично могут заменить роботы.

Согласно опросу, результаты которого поступили в пятницу в "Интерфакс", среди водителей так считают 52% респондентов, четыре года назад такого мнения придерживались 20% опрошенных представителей этой профессиональной категории. Среди переводчиков в полную или частичную автоматизацию своей работы верит каждый второй, в 2016 году такой вариант допускали 37% респондентов.

Исследование показало, что среди официантов в настоящее время вероятность полной или частичной роботизации своей деятельности допускают 56% респондентов, в 2016 году так считал каждый третий. По данным Superjob.ru, 60% бухгалтеров считают возможным, что их работу полностью либо частично могут доверить машине, в 2016 году в это верили не многим более трети (35%).

Согласно опросу, почти половина опрошенных PR-менеджеров не исключают, что могут вынужденно уступить свое рабочее место роботу, четыре года назад такую ситуацию мог представить себе каждый пятый представитель данной профессиональной категории.

Опрос был проведен 2-28 июля 2020 года среди 2500 респондентов от различных профессиональных групп в возрасте старше 18 лет в 396 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Superjob.ru

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