Матвиенко встревожил риск превращения людей в "живых роботов" из-за технологий ИИ

Совфед готов подключиться к правовому регулированию новых технологий, чтобы предотвратить это

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации готов подключиться к работе по правовому регулированию новых технологий и искусственного интеллекта (ИИ), чтобы люди не стали "живыми роботами", заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Нужно на опережение заниматься правовым регулированием развития технологий. И, как правильно вы сказали, найти баланс, с тем чтобы не перезарегулировать и, наоборот, не недорегулировать", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду после выступления перед сенаторами главы Сбербанка Германа Грефа о внедрении системы искусственного интеллекта группой компаний "СБЕР".

По словам Матвиенко, у людей очень много тревог, связанных с развитием новых технологий и искусственного интеллекта. "Будет ли та или иная профессия? А, может быть, аватары-человеки заменят их на рабочих местах?.. Конечно же, страшновато. Потому что, не дай бог, утром проснешься, а вместо мужа рядом чайник", - заявила она, комментируя продемонстрированный Грефом видеоролик, где главным героем является чайник.

Как считает Матвиенко, здесь нужны "определенные регулирования". "Потому что, а душа, а чувства, а любовь, а культура?! Не уйдет ли это все в цифру и мы станем такими живыми, но роботами?" - заявила она.

Матвиенко попросила Грефа "не сбавлять энергию". Потому что, добавила она, "расхожий мем, что все люди являются носителями интеллекта, но некоторые бессимптомно, надо вашей деятельностью дезавуировать".

При этом она с улыбкой призвала "не покушаться на Совет Федерации". "Если вы планируете заменить сенаторов искусственным интеллектом, вот тут мы точно вам не позволим", - заявила спикер.

"Восстание машин"

Несколько лет назад Матвиенко высказывала мнение, что неизбежный технический прогресс рано или поздно поставит вопрос о так называемом восстании машин. "Учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя", - сказала Матвиенко в марте 2018 года на заседании II Санкт-Петербургского международного форума труда "Человеческий капитал и труд будущего".

"Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу. Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину", - заявила спикер Совета Федерации, отметив, что побочным результатом внедрения новых технологий является высвобождение большого числа работников промышленности, в сельском хозяйстве, сфере услуг.