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Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск

Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск
Начальник штаба Навального Леонид Волков
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

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Там уточнили, что суд зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте фигуранта.

Ранее Волков стал фигурантом уголовного дела о вовлечении детей в несогласованные массовые акции и в конце января был объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях к совершению противоправных действий (ч 2. ст. 151.2 УК РФ).

Волков находится за границей.

В ходе расследования следствие установило видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

Сам он, комментируя уголовное дело, заявил: "Как обычно, черное - это белое, свобода - это рабство, дважды два равно пяти".

Леонид Волков

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