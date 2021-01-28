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СКР возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении координатора региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Ему вменяют склонение подростков к противоправным действиям через интернет (п.п. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК).

Следствие нашло видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

В СК считают, что акции в подержку Навального, намеченные на 23 января, не были согласованы в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

"Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге "YouTube" публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников. Ссылки на указанные видеозаписи Волков также разместил в свободном доступе в сети "Интернет" на своих пользовательских страницах в социальных сетях "Facebook", "Twitter", "Instagram"", - говорится в пресс-релизе.

В СК отметили, что продолжают устанавливать тех, кто публиковал "призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности".

27 января Волков прокомментировал эту тему в фейсбуке: он назвал тему вовлечения детей в участие в уличных акциях "совершенно придуманной". Он добавил, что понимает, что родители школьников волнуются, и посоветовал им объяснить детям, что участие в шествиях и митингах стало опасным, и предложил уговорить подростков не ходить на акции.

Уголовное дело о призывах к детям приходить на митинги СКР возбудил еще 22 января. По версии следствия, такие призывы распространяют в интернете сторонники Навального. Тогда в комитете объяснили, что дело было возбуждено после "многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников", опубликованных в СМИ.

Также 22 января МВД сообщило, что начало доследственную проверку информации о том, что руководители штабов Навального "занимаются организацией провокаций и насильственных действий", и эти действия широко освещаются в соцсетях, оппозиционных и иностранных СМИ. Ведомство тогда отметило, что Леонид Волков сейчас находится за границей.

27 января по возбуденному МВД делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на митингах 23 января прошли обыски по нескольким адресам в Москве, в том числе у жены Навального Юлии и у брата политика - Олега Навального.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Леонид Волков Алексей Навальный СКР МВД Москва

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