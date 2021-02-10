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Лидера секты направили на лечение после убийства ребенка в процессе наказания

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU -Свердловский областной суд направил на принудительное лечение жительницу Уфы Земфиру Гайнуллину, которая проходит по делу об убийстве девятилетнего мальчика собственным отцом. СМИ называют ее лидером религиозной секты, в которой состоял отец ребенка.

Психиатрическая экспертиза признала обоих фигурантов дела невменяемыми. Суд освободил Гайнуллину от уголовной ответственности и назначил ей принудительное лечение в психиатрическом стационаре, сказал судья во время видеотрансляции на странице суда во "ВКонтакте".

5 февраля на принудительное лечение направили отца мальчика.

Труп ребенка нашли в лесопарке "Юго-Западный" в Екатеринбурге в конце 2019 года. Экспертиза показала, что мальчика задушили. Отца ребенка задержали как подозреваемого в убийстве, Гайнуллина проходила по делу как пособник.

По версии следствия, подсудимая создала религиозную организацию, оправдывающую применение насилия, и вовлекла в неё отца мальчика. Следуя учению, тот регулярно бил своих сыновей 2005 и 2010 года рождения. В ноябре 2019 он убил младшего сына и спрятал тело в парке, полагало следствие. Как напомнили в областной прокуратуре, женщина требовала от родителей, состоявших в ее секте, подвергать детей телесным наказаниям за нарушение установленного ею порядка и правил.

Судом установлено, что женщина совершила преступления, предусмотренные чч. 1, 3 ст. 239 УК (создание и участие в религиозном объединении), п. "б" ч. 3 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 4 ст. 33, пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК (подстрекательство к истязанию, совершенному в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного), ч. 4 ст. 33, ст. 156 УК (подстрекательство к неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), ч. 5 ст. 33, пп. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК (пособничество в убийстве малолетнего с особой жестокостью) и иные.

Уфа Екатеринбург Свердловский областной суд

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