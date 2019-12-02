Полицейские сочли зомбированным отца убитого в Екатеринбурге мальчика

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Отца мальчика, найденного мертвым в Екатеринбурге, задержали на железнодорожном вокзале в Уфе, он выглядел зомбированным, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина собирался скрыться в другом регионе, говорится в пресс-релизе регионального управления ведомства. Кроме того, в Уфе задержали еще одну фигурантку дела об убийстве в Екатеринбурге - женщину 1971 года рождения.

По данным Горелых, задержанные вели себя странно. "Складывалось такое впечатление, что они зомбированы", - добавил он.

В конце ноября сообщалось, что тело мальчика, умершего от удушения, было обнаружено в одном из лесопарков Екатеринбурга. Обвинение в убийстве предъявлено отцу ребенка. По предварительным данным, мужчина является гражданином Белоруссии, рассказывал "Интерфаксу" глава аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Также по делу проходит 48-летняя уроженка Башкирии, являющаяся, по данным местных СМИ, главой религиозной секты. Женщине предъявлено обвинение в пособничестве убийству. По предварительным данным, она скрывается в Белоруссии.

Ходатайство об избрании меры пресечения отцу ребенка рассмотрели в суде Екатеринбурга в понедельник, в итоге мужчину отправили под арест до конца января.