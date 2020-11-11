Фигурантов дела об убийстве ребенка в Екатеринбурге будут лечить

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Следствие попросит суд отправить на принудительное лечение фигурантов дела об убийстве девятилетнего мальчика членами религиозной секты в Екатеринбурге. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, жительница Уфы создала религиозное объединение, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью. В частности, учение этой секты оправдывало телесные наказания для детей. Лидер организации требовала от вступивших в секту родителей физически наказывать детей за нарушение установленного ею порядка и правил нахождения в объединении, говорится в пресс-релизе.

В декабре 2017 года эта женщина вовлекла в секту мужчину, который, повинуясь ей, стал бить сыновей 2005 и 2010 годов рождения. В ноябре 2019 года этот человек задушил младшего сына в одной из квартир в Екатеринбурге и вынес тело в лесопарк "Юго-Западный", считает следствие.

Он, лидер секты и еще одна участница объединения страдают хроническим психическим расстройством, показала стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Поэтому следствие попросит суд назначить им принудительное лечение. Первоначально отцу ребенка вменяли убийство, а лидеру секты - пособничество.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых напомнил, что фигурантов дела задержали в Башкирии, куда они уехали, скрываясь от следствия. В задержании полицейским помогали сотрудники ФСБ. Всего в Екатеринбург были доставлены девять участников религиозной организации.