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Сектанта-сыноубийцу в Екатеринбурге отправили в психбольницу

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд направил на принудительное лечение члена религиозной секты, убившего своего сына в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"Свердловский областной суд, применив к мужчине принудительные меры медицинского характера, направил его на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в пресс-релизе.

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Ранее сообщалось, что тело умершего от удушения мальчика было обнаружено в лесопарке Екатеринбурга в конце 2019 года. По подозрению в убийстве в Уфе был задержан отец ребенка. По делу также проходила 48-летняя уроженка Башкирии, которую обвиняли в пособничестве.

По данным прокуратуры, жительница Уфы создала оправдывающее насилие религиозное объединение и вовлекла в него отца убитого мальчика. Следуя учению, мужчина регулярно бил своих сыновей 2005 и 2010 годов рождения, а также совершал другие насильственные действия. В ноябре 2019 года мужчина убил в Екатеринбурге младшего сына и отнес его тело в лесопарк.

В последствии экспертиза установила, что жительница Уфы и отец убитого ребенка страдают хроническим психическим расстройством.

Екатеринбург

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