Трутнев призвал построить НПЗ для восполнения дефицита бензина в ДФО

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Чтобы обеспечить Дальневосточный федеральный округ бензином, нужно построить новый нефтеперерабатывающий завод, заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Сейчас, по его словам, дефицит топлива в регионе составляет около 2 млн тонн в год.

Трутнев пообещал принять меры, "чтобы создать специальную преференциальную оболочку для строительства НПЗ" и отметил, что сейчас нет желающих строить такие заводы на Дальнем Востоке.

Региону нужно 6 млн тонн топлива в год, выпускается - 4 млн тонн.

"И вот эти 2 млн тонн, завозимые более всего по железной дороге, - это большая проблема. Потому что, во-первых, не обеспечить ритмичность, во-вторых, не обеспечить конкурентную цену", - продолжил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" планировала построить на Дальнем Востоке Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК), первая очередь которого включала НПЗ мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая - нефтехимический комплекс на 3,4 млн тонн нефти в год. По предварительной оценке, проект должен был обойтись в более чем 700 млрд рублей.

В сентябре 2016 года "Роснефть" договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации ВНХК. Предполагалось, что в СП "Роснефти" будет принадлежать 60%, ChemChina - 40%. Однако в декабре 2017 года компания сообщила, что продолжает вести переговоры с рядом партнеров и рассчитывает в ближайшие год-два определиться с выбором.

Так как "Роснефть" не нашла поддержки у Минфина в части предоставления льгот проекту, то в мае 2019 года она заявила, что ВНХК будет нерентабельным в существующих налоговых условиях и исключила его из своего инвестиционного плана. Позднее глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что ведомствам нужен ВНХК, и они готовы пойти на предоставление ему экономических льгот и стимулов.

Президент Путин в начале декабря 2020 года поручил правительству совместно с "Роснефтью" и "Газпромом" до 31 мая 2021 года рассмотреть вопрос о возможных мерах государственной поддержки ВНХК, включая меры налогового стимулирования.

В Хабаровском крае дефицит бензина образовался в середине января, к концу месяца ситуация ухудшилась. Проблемы с поставками бензина начались и других регионах Дальнего Востока в связи с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ. Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу с 3 февраля, 6 февраля начался выпуск бензина Аи-95.

Минэнерго и ФАС 4 февраля заявили, что держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием на Дальнем Востоке. По данным ведомств, остановка установки катриформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2000 тонн в сутки, или около 30 000 тонн за ожидаемый период простоя. Были организованы поставки порядка 38 600 тонн бензина с других НПЗ, сверх того начались поставки топлива из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" поездам с нефтепродуктами для Дальнего Востока.