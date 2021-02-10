В Думе вспомнили проект по созданию мирового финансового центра в Москве

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Продажи иностранных ценных бумаг на российских биржах показали, что Россия может воплотить давнюю идею о создании мирового финансового центра, для этого нужно подготовить законодательные и технические условия, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он сказал это на конференции "Финансовый рынок 2021. Вызовы и перспективы".

"Поскольку сейчас цифровые технологии позволяют инвестору работать где угодно, и если у нас будет самая технологичная площадка, самая удобная, если мы еще и "подкрутим" ее нормативно, законодательно, выгоднее сделаем, но при этом не нанося ущерб внутреннему финансовому рынку, развитию с точки зрения внутренних интересов, то на мой взгляд, эту идею мирового финансового центра в этом контексте можем реализовать", - сказал депутат.

"Санкт-Петербургская биржа" предоставляет возможность торговать иностранными ценными бумагами с 2014 года, но обороты этих торгов начали расти только год-полтора назад. "Московская биржа" 24 августа 2020 года спустя три года после начала обсуждения запустила торги иностранными акциями из индекса S&P 500, пока это 55 инструментов.

В январе "Санкт-Петербургская биржа" впервые в истории сумела обогнать "Московскую биржу" по обороту торгов акциями с перевесом сразу на 20%. Победу петербургской площадке обеспечили молодые частные инвесторы, которые заинтересовались американскими бумагами.

Сейчас "Московская биржа" рассматривает возможность допуска к торгам не только акций американских компаний из индекса S&P 500, но и бумаг из других юрисдикций, если будет интерес со стороны клиентов. "Санкт-Петербургская биржа" также не намерена сдаваться. В планах - расширение торговой линейки инструментов из европейских и азиатских стран, развитие линейки индексов и индексных торгуемых продуктов, а также запуск торгов российскими ценными бумагами и деривативами.

Предложение создать в Москве международный финансовый центр начали обсуждать с 2008 года, когда во время глобального экономического и финансового кризиса усилилась потребность в диверсификации российской экономики, в том числе за счет развития конкурентоспособной финансовой отрасли и рынка профессиональных финансовых услуг.

Разместить МФЦ предлагалось в том числе в Рублево-Архангельском. В феврале 2013 года стало известно, что все вопросы по созданию этого центра были отложены на неопределенный срок.