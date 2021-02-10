В Генпрокуратуре предложили заочно привлекать организаторов протестов к ответственности

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры РФ высказался за создание механизма, позволяющего заочно привлекать к ответственности организаторов несогласованных акций, находящихся за границей.

"Может быть, нужно продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме", - сказал Алексей Жафяров - замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры.

Он пояснил, что сейчас "практически невозможно" добиться наказания тех граждан, "которые сидят за границей и выступают организаторами".

Ранее в среду стало известно, что соратник Алексея Навального Леонид Волков, ставший фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к участию в акциях протеста, был объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован.