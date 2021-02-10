Публикация о "Спутнике V" убедила Путина в объективности The Lancet

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Публикация в медицинском журнале The Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса "Спутник V" подтверждает высокий статус и объективность этого издания, заявил на совещании с министрами президент Владимир Путин.

"Вот видите, это издание, Lancet, подтвердило свой высокий статус, безусловно, и объективность. Потому что сотни тысяч прививок, которые сделаны уже в России, они подтверждают их выводы: объективные и высокопрофессиональные. Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу", - сказал он.

О том, что "в уважаемом в научном мире" медицинском журнале были опубликованы данные об эффективности третьего этапа клинических исследований вакцины "Спутник V", президенту напомнил глава Минздрава Михаил Мурашко.

2 февраля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в журнале Lancet появилась публикация независимых экспертов о том, что эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" в ходе III фазы исследований составила 91,6%.