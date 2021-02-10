Лев Шлосберг обжалует штраф за предложение протестовать в гайд-парке

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Лидер Псковского регионального отделения "Яблоко", депутат регионального заксобрания Лев Шлосберг и его адвокат Татьяна Мартынова подали апелляции на штраф, который ему назначили по обвинению в организации несанкционированной акции 23 января, сообщила пресс-служба отделения партии.

Жалобы поданы в Псковский областной суд.

"Политик и его защитник указывают на нарушения в работе полиции и суда, просят суд второй инстанции отменить постановление и прекратить производство по административному делу", - сообщили в "Яблоке".

26 января Псковский городской суд оштрафовал Шлосберга на 20 000 рублей. Депутат объяснил, что ему вменили предложение пройти в гайд-парк, где можно митинговать без согласования с властями. Это предложение он сделал 23 января участникам несогласованного шествия в поддержку Алексея Навального. По словам Шлосберга, полиция и суд признали отдельной акцией переход людей на расстояние 100 метров от мемориала в сквере Павших бойцов до гайд-парка.

23 января Шлосберга сначала задержали и вменили участие в несанкционированной акции, а затем обвинение переквалифицировали на организацию такого мероприятия.