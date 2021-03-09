Суд закрыл дело новгородской "яблочницы" об участии в митинге 23 января

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд прекратил производство по административному делу руководителя регионального отделения Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" Ксении Черепановой. Суд не нашел состава правонарушения в ее действиях, сообщили в пресс-службе суда.

Аналогичное дело сестры активистки - лидера регионального отделениыя "Яблока" и депутата городской думы Анны Черепановой - суд рассмотрит 11 марта в 14:30, добавил представитель суда.

Дело на Черепановых завели по части 5 статьи 20.2 КоАП (о нарушении установленного порядка организации либо проведения акции) в связи с акцией 23 января в поддержку Алексея Навального. Дело было возбуждено в феврале, на следующий день после подачи "Яблоком" заявки на проведение шествия памяти Бориса Немцова. Анна Черепанова усмотрела в возбуждении дел "политическое давление на региональное отделение "Яблока", на нее лично и ее родных".