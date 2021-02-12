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ГУ МВД Москвы предупредило об опасности протестов в условиях пандемии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Москвы посоветовала горожанам и гостям столицы не реагировать на провокационные призывы к протестным акциям, которые распространяются в интернете. В управлении напомнили, что массовые акции в связи с пандемией запрещены.

"Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная, а в ряде случаев – уголовная ответственность", - говорится в пресс-релизе.

В ГУ МВД напомнили, что 23, 31 января и 2 февраля в Москве прошли несогласованные акции. Нарушителей закона, задержанных на акциях, привлекли к административной ответственности, кроме того, были возбуждены уголовные дела по статьям 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических норм), 267 (создание помех движению транспорта) и 318 (применение насилия к представителям власти).

11 февраля о недопустимости призывать и участвовать в несанкционированных мероприятиях предупредили СКР и Генпрокуратура. Все три силовые структуры не назвали поводов для публикации.

Перед акциями 23 и 31 января силовые ведомства публиковали аналогичные предостережения, указывая даты готовящихся протестов. Акция 2 февраля была стихийной.

В эти дни в городах России проходили несогласованные акции в поддержку Алексея Навального.

Ранее МВД сообщило, что после январских и февральских протестов расследуется 90 уголовных дел.

Протесты в Москве

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Москва МВД Алексей Навальный

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