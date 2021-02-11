Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:56Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

Депутаты предложили перенести выплату штрафов за продажу гаджетов без российского ПО

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству на заседании в четверг одобрил поправку, которая переносит с 1 апреля на 1 июля 2021 года вступление в силу новой нормы КоАП о штрафах для должностных лиц и компаний при продаже гаджетов без предустановленного на них российского программного обеспечения (ПО).

Поправки в КоАП (№757430-7) были внесены в парламент летом 2019 года, они вводят штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний от 50 до 200 тысяч рублей. Законопроект о штрафах шел в одном пакете с законопроектом, который обязывал продавцов отдельных видов технически сложных товаров производить предустановку на них отечественного ПО. Основной закон был принят в ноябре 2019 года и должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года. Поправки в КоАП были приняты в первом чтении только в декабре 2020 года.

"От авторов поступило пожелание срок вступления в силу данного законопроекта (поправок в КоАП) не с 1 апреля, а с 1 июля текущего года", - сказал, представляя поправки, депутат Рафаэль Марданшин.

"Минцифры обратились как раз в связи с тем, что они готовят нормативно-правовые акты в развитие этого законопроекта, ну, соответственно, им нужно время для того, чтобы подготовить", - пояснил сенатор Олег Цепкин.

Ранее сообщалось о том, что правительство утвердило перечень оборудования, на которое должно быть предустановлено отечественное ПО. Это смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, а также системные блоки, имеющие операционную систему. В перечень включены телевизоры с цифровым блоком управления.

Кроме того, определено 16 классов программ, которые должны быть предустановлены. Это браузеры, поисковые системы, картографические и навигационные системы, программы для доступа к облачным сервисам хранения данных, программы для электронной почты, для обмена мгновенными сообщениями, голосовой помощник, новостные агрегаторы, программы для доступа к онлайн-трансляциям, для доступа к социальным сетям, программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы, программы для использования национальной платежной системы "Мир", программы для предоставления государственных услуг, офисное программное обеспечение, антивирусные программы, а также программы, которые Минцифры признает социально значимыми.

Программа включается в перечень на основе критерия популярности, который ежегодно должно рассчитывать Минцифры.

Госдума Минцифры

Новости по теме

Новости

Рэперу Славе КПСС сократили срок ареста до одних суток

После протестов в январе-феврале возбудили 90 уголовных дел

После протестов в январе-феврале возбудили 90 уголовных дел

"Роженица" придумала подмену "тел младенцев" на кукол из-за хотевшего детей мужа

В России за сутки зарегистрировали более 15 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали более 15 тысяч случаев COVID-19

ФАС завела дело на Tele2 за повышение тарифов для абонентов

"Коммерсантъ" узнал о проблемах с импортом бананов

"Коммерсантъ" узнал о проблемах с импортом бананов

Подмена тел умерших младенцев на кукол оказалась выдумкой "роженицы"

Доля в Ozon стала самым дорогим активом АФК "Система"

Доля в Ozon стала самым дорогим активом АФК "Система"

Пять приезжих из Марий Эл найдены мертвыми в бытовках в Подмосковье

Ангар с лакокрасочными материалами и баллонами с газом загорелся в Подмосковье

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');