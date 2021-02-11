Депутаты предложили перенести выплату штрафов за продажу гаджетов без российского ПО

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству на заседании в четверг одобрил поправку, которая переносит с 1 апреля на 1 июля 2021 года вступление в силу новой нормы КоАП о штрафах для должностных лиц и компаний при продаже гаджетов без предустановленного на них российского программного обеспечения (ПО).

Поправки в КоАП (№757430-7) были внесены в парламент летом 2019 года, они вводят штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний от 50 до 200 тысяч рублей. Законопроект о штрафах шел в одном пакете с законопроектом, который обязывал продавцов отдельных видов технически сложных товаров производить предустановку на них отечественного ПО. Основной закон был принят в ноябре 2019 года и должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года. Поправки в КоАП были приняты в первом чтении только в декабре 2020 года.

"От авторов поступило пожелание срок вступления в силу данного законопроекта (поправок в КоАП) не с 1 апреля, а с 1 июля текущего года", - сказал, представляя поправки, депутат Рафаэль Марданшин.

"Минцифры обратились как раз в связи с тем, что они готовят нормативно-правовые акты в развитие этого законопроекта, ну, соответственно, им нужно время для того, чтобы подготовить", - пояснил сенатор Олег Цепкин.

Ранее сообщалось о том, что правительство утвердило перечень оборудования, на которое должно быть предустановлено отечественное ПО. Это смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, а также системные блоки, имеющие операционную систему. В перечень включены телевизоры с цифровым блоком управления.

Кроме того, определено 16 классов программ, которые должны быть предустановлены. Это браузеры, поисковые системы, картографические и навигационные системы, программы для доступа к облачным сервисам хранения данных, программы для электронной почты, для обмена мгновенными сообщениями, голосовой помощник, новостные агрегаторы, программы для доступа к онлайн-трансляциям, для доступа к социальным сетям, программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы, программы для использования национальной платежной системы "Мир", программы для предоставления государственных услуг, офисное программное обеспечение, антивирусные программы, а также программы, которые Минцифры признает социально значимыми.

Программа включается в перечень на основе критерия популярности, который ежегодно должно рассчитывать Минцифры.