Российский поисковик будет предлагаться наравне с зарубежными при первом включении гаджета

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российская поисковая система будет предлагаться на выбор пользователю наравне с остальными в окне выбора при первом запуске гаджетов и компьютеров, произведенных с 1 июля, сообщили в пресс-службе Минцифры в понедельник.

"Минцифры России разработало проект постановления, где предлагается следующий порядок: на устройстве, произведенном после 1 июля 2021 года, при его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора, где пользователь сможет самостоятельно выбрать одну из поисковых систем. Среди них будет, в том числе, российская. Естественно, у пользователя будет возможность в любое время свой выбор изменить", - сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин, чьи слова привели в пресс-службе.

Министерство продолжает работу над проектом по предустановке российского ПО на устройства. Поправки в федеральное законодательство от 22 декабря 2020 года предусматривают, что пользователи смогут выбрать российскую поисковую систему, напомнили там.

Предустановка ПО - часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Предварительно установленные программы будут доступны на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами, отметили в Минцифры.