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Черногория одобрила импорт российской вакцины "Спутник V"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Институт лекарств и медицинских средств Черногории в четверг одобрил ввоз в страну российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил черногорский медиахолдинг "Вести".

По его данным, первая партия вакцины поступит в страну на будущей неделе.

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Накануне сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Сергей Болевич сообщил в эфире телеканала "Вести ТВ", что в страну "первоначально поступят 5-15 тысяч доз вакцины, а затем еще 50 тысяч".

Согласно данным статистического портала Worldometers, с начала эпидемии COVID-19 в Черногориибыло выявлено 66,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, 861 пациент скончался, 57,9 тысячи человек переболели COVID-19 и выздоровели.

Черногория коронавирус Спутник V COVID-19

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