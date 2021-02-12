Черногория одобрила импорт российской вакцины "Спутник V"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Институт лекарств и медицинских средств Черногории в четверг одобрил ввоз в страну российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил черногорский медиахолдинг "Вести".

По его данным, первая партия вакцины поступит в страну на будущей неделе.

Накануне сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Сергей Болевич сообщил в эфире телеканала "Вести ТВ", что в страну "первоначально поступят 5-15 тысяч доз вакцины, а затем еще 50 тысяч".

Согласно данным статистического портала Worldometers, с начала эпидемии COVID-19 в Черногориибыло выявлено 66,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, 861 пациент скончался, 57,9 тысячи человек переболели COVID-19 и выздоровели.