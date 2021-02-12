"Роснефть" заплатила за сырьевую основу "Восток Ойла" $9,6 млрд и "хвостовые активы"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в декабре 2020 года завершила сделку приобретения АО "Таймырнефтегаз" (ТНГ) и его дочерних обществ. Подробности о сделке компания раскрыла в отчете по МСФО.

"ТНГ является владельцем лицензий на пользование недрами на Пайяхском, Иркинском и ряде менее крупных месторождений. Одновременно были заключены сделки по продаже в адрес нескольких компаний группы ООО "Независимая нефтегазовая компания-Холдинг" ("ННК") ряда зрелых нефтедобывающих и сервисных активов, включающих ПАО "Варьеганнефтегаз", ООО "Североварьеганское", АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", ООО "РН-Северная нефть" и ряд других активов ("хвостовые активы")", - говорится в отчете.

Продавец ТНГ и покупатели "хвостовых" активов находятся под общим контролем, уточняет НК. "Вознаграждение за ТНГ состоит из денежной составляющей (нетто $9,6 млрд), а также передаваемых "хвостовых" активов, оцененных по справедливой стоимости", - поясняет "Роснефть".

Группа ТНГ была приобретена для формирования проекта "Восток Ойл". Включение в периметр проекта Пайяхского месторождения, лицензии на пользование недрами которого принадлежат группе ТНГ, позволит существенно увеличить его ресурсную базу. Помимо ТНГ дочерними обществами ООО "Восток Ойл" являются АО "Ванкорнефть", АО "Сузун", ООО "Тагульское", а также ряд других, менее крупных активов.

Сумма покупки "Роснефтью" "Таймырбурсервиса" (входит в ТНК) для проекта "Восток Ойл" составила $245 млн, следует из отчета.

"Роснефть" заложила в финансовую модель активов "Восток Ойла" начало добычи с 2024 года и чистую долгосрочную цену реализации нефти в $51 за баррель.