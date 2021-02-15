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Синим собакам в нижегородском Дзержинске найдут хозяев

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Стая собак с шерстью синего цвета, пойманная в городе Дзержинске (Нижегородская область) на территории химпредприятия, останется под наблюдением ветеринаров еще неделю, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии города в понедельник.

Ветеринары отловили семь животных, первичные анализы у всех в норме. "Собаки будут находиться под наблюдением еще как минимум неделю. Всем животным будет оказана необходимая помощь в полном объеме", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Зоозащита-НН" Владимира Гройсмана.

В администрации уточнили, что после осмотра одна собака останется проживать в приюте, а еще две обретут хозяев на территории одного из муниципальных учреждений Дзержинска.

"Других ветеринары обязаны вернуть туда, где их нашли, если для них не найдется хозяев", - пояснил собеседник агентства.

На прошлой неделе в соцсетях и местных СМИ распространили фотографии, на которых были запечатлены несколько собак необычного синего цвета на территории химического предприятия в Дзержинске. Пользователи в комментариях предположили, что животные могли испачкаться в остатках химических веществ.

Власти города сообщали, что собак обнаружили на территории частного закрытого предприятия "Дзержинское оргстекло".

Ветеринары отловили животных, не выявили у них отклонений в здоровье. При этом источник краски на территории предприятия обнаружен не был.

Дзержинск Нижегородская область

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