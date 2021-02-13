В Нижегородской области после схода вагонов поезда пустили по двум путям
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожники восстановили движение по двум путям перегона после схода нескольких вагонов грузового поезда в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги в субботу.
По ее данным, движение на перегоне Ветлужская - Шеманиха восстановлено в 8:12.
В результате инцидента был задержан пригородная электричка и ряд поездов дальнего следования.
Как отмечается, задержка поездов дальнего следования составляет: №109 Новый Уренгой - Москва на 4 часа 51 минут; №90 Нижний Новгород - Воркута на 4 часа 14 минут; №12 Москва - Новый Уренгой на 1 час 55 минут; №92 Москва - Северобайкальск на 1 час 22 минуты.
Аварийно-восстановительные работы на участке продолжаются - восстанавливаются контактные проводов и ригельные опоры.
В пресс-службе ГЖД "Интерфаксу" уточнили, что по участку проходят все поезда, но с ограничением по скорости.
Ранее сообщалось, что вечером 12 февраля на регулируемом переезде без дежурного работника на станции Шеманиха двухпутного электрифицированного участка "Котельнич-1 - Нижний Новгород" автомобиль Land Rover столкнулся с вагоном грузового поезда. Пострадавших нет.
В результате произошел сход восьми порожних вагонов, нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети.