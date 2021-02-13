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В Нижегородской области после схода вагонов поезда пустили по двум путям

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожники восстановили движение по двум путям перегона после схода нескольких вагонов грузового поезда в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги в субботу.

По ее данным, движение на перегоне Ветлужская - Шеманиха восстановлено в 8:12.

В результате инцидента был задержан пригородная электричка и ряд поездов дальнего следования.

Как отмечается, задержка поездов дальнего следования составляет: №109 Новый Уренгой - Москва на 4 часа 51 минут; №90 Нижний Новгород - Воркута на 4 часа 14 минут; №12 Москва - Новый Уренгой на 1 час 55 минут; №92 Москва - Северобайкальск на 1 час 22 минуты.

Аварийно-восстановительные работы на участке продолжаются - восстанавливаются контактные проводов и ригельные опоры.

В пресс-службе ГЖД "Интерфаксу" уточнили, что по участку проходят все поезда, но с ограничением по скорости.

Ранее сообщалось, что вечером 12 февраля на регулируемом переезде без дежурного работника на станции Шеманиха двухпутного электрифицированного участка "Котельнич-1 - Нижний Новгород" автомобиль Land Rover столкнулся с вагоном грузового поезда. Пострадавших нет.

В результате произошел сход восьми порожних вагонов, нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети.

Нижегородская область Горьковская железная дорога

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