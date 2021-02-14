Сафронов раскрыл подробности работы с предполагаемым вербовщиком

Иван Сафронов в суде (архивное фото) Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Журналист Иван Сафронов заявил, что помогал "раскручивать" бизнес-проект своему чешскому приятелю Мартину Ларишу, которого следствие считает его вербовщиком. По словам Сафронова, следствие считает разведданными письма от знакомого.

"В 2017 году он (Лариш - ИФ) уволился из газеты – надоело работать наемным сотрудником. Вместо этого он решил создать собственный интернет-проект – Информационное агентство анализа и профилактики безопасности. Идея была проста: организация рассылки среди подписчиков дайджеста СМИ и аналитических материалов на платной основе. Такое информационное агентство, потребителями информации которого являются другие СМИ. (...) Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало", – рассказал Сафронов газете "Коммерсантъ".

"Я писал для него не более одного-двух материалов в месяц. Темы базировались на актуальной, публично обсуждавшейся в тот период времени информации. Мартин направлял мне список тех тем, которые он хотел освещать в своем агентстве. Если я мог что-то написать, то писал, если нет – то нет. Это было просто, никакой обязаловки. В будущем мы рассчитывали, что доход с подписок на рассылки будет приносить прибыль", – сообщил журналист.

Сафронов утверждает, что его материалы для Лариша были компиляцией сведений из открытых источников.

"Следователи факт моего знакомства с Мартином считают вербовкой, его письма – разведывательными заданиями, а в моих ответах откуда-то взялась государственная тайна. Фантастика? Нет. Следствие считает меня чешским шпионом. О том, что мой приятель – кадровый разведчик, а сам я "нашпионил" в пользу какого-то там управления, я узнал только из постановления о возбуждении уголовного дела. Я просил следствие показать мне эти тексты, вокруг которых и строится все мое обвинение, но мне так ничего и не показали", – отметил журналист. "Выглядит все это очень грозно, да и звучит страшно, а что произошло на самом деле? Я писал тексты как журналист, направлял их своему коллеге-журналисту".

По словам Сафронова, с Ларишем он познакомился "примерно в 2010 году", когда тот работал корреспондентом чешской газеты Lidove Novine в Москве. На тот момент у них сложились "нормальные приятельские отношения двух коллег". Они обсуждали международные отношения, политику и прочее – "как правило, за кружкой пива".

С 2012 года, утверждает Сафронов, его общение с Ларишем прервалось, поскольку тому сократили ставку, и он вернулся домой. В тот период, поясняет журналист, они "изредка списывались в социальных сетях, в основном поздравляли друг друга с Новым годом и днем рождения".

С 2016 года, после его приезда в Прагу, они с Ларишем стали "регулярно видеться", иногда путешествовали по Европе в компании, пояснил журналист.

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Его задержали 7 июля 2020 года и по решению суда отправили под арест. Журналист не признает вину.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ему секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Информированный источник рассказывал "Интерфаксу", что, по версии следствия, Сафронов был завербован Ларишем "в 2012 году для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой – Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США".

Адвокат Сафронова, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов говорил агентству, что следствие не предъявляет защите отправленные им своему чешскому коллеге в 2017 году письма, в которых ФСБ усмотрело гостайну.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.