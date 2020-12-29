Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:11Заразились
на 29.12В России 3 105 037+27 002В мире 81 278 115+494 441

Рогозин выразил надежду на освобождение Сафронова

Рогозин выразил надежду на освобождение Сафронова
Журналист Иван Сафронов в Мосгорсуде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассчитывает, что его советник Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, будет освобожден.

"Он работал у нас недолго, всего полтора месяца. Тем не менее, все неприятности, которые у него появились, появились в бытность его работы советником. Мы следим за следствием, как работают юристы. Следим за вопросами, которые президенту адресованы. Надеемся, что следователи сделают необходимые выводы. И надеемся на то, что Иван будет на свободе", - сказал Рогозин во вторник в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

Дело Сафронова

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его работой в сфере СМИ.

В самом "Роскосмосе" подтверждали, что Сафронов, будучи сотрудником госкорпорации, не имел доступа к гостайне.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Хроника 07 июля – 29 декабря 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Дмитрий Рогозин Роскосмос Иван Сафронов

Новости

Против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве

Пандемия коронавируса

Глава РФПИ допустил, что COVID-паспорта введут уже в 2021 году

Что произошло за день: вторник, 29 декабря

Бывшего схиигумена Сергия заподозрили в склонении монахинь к суициду

С космодрома Куру стартовал "Союз" с французским разведспутником

Суд в Москве арестовал бывшего схиигумена Сергия на два месяца

Суд в Москве арестовал бывшего схиигумена Сергия на два месяца

В Думу внесли законопроект о "доступном интернете"

Правозащитный центр "Насилию.нет" признан иноагентом

Итоги года: 2020

Денежно-кредитная политика как искусство возможного, но не точного

Денежно-кредитная политика как искусство возможного, но не точного

Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам требует проработки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');